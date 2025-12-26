#Казахстан в сравнении
Политика

Рост ВВП, инвестиции и инфляция: премьер-министр доложил Касым-Жомарту Токаеву об итогах 2025

Токаев, Бектенов, политики, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:18 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений по реализации экономических реформ и дальнейшему повышению благосостояния граждан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, премьер-министр доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год.

В результате исполнения поставленных президентом задач по диверсификации экономики более 70% роста ВВП обеспечивают промышленность, торговля и транспорт.

Также отмечено, что с января по ноябрь 2025 года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве – 14,7%, торговле – 8,8%, сельском хозяйстве – 6,1%, обрабатывающей промышленности – 5,9%.

Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.

Далее Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.

Приоритетом является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением уровня жизни. Предусмотрены меры по снижению уровня инфляции.

Кроме того, согласно представленной главе государства информации, в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей. Принята единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ".

Еще Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также раннем финансировании посевной кампании 2026 года для сохранения и дальнейшего увеличения объемов урожая с упором на переработку и экспорт сельхозпродукции.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему обеспечению стабильного развития страны в интересах граждан. Дан ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления". Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
