Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,39 тенге, евро – 567,99 тенге, рубля – 6,19 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 488 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,10 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,3 тенге, продажи – 493,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 567,8 тенге, продажи – 573,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,16 тенге, продажи – 6,28 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,6 тенге, продажи – 492,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567,4 тенге, продажи – 573,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,17 тенге, продажи – 6,24.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.