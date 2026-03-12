#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:06 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 марта 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,39 тенге, евро – 567,99 тенге, рубля – 6,19 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 488 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,10 тенге, продажи – 6,40 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,3 тенге, продажи – 493,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 567,8 тенге, продажи – 573,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,16 тенге, продажи – 6,28 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,6 тенге, продажи – 492,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567,4 тенге, продажи – 573,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,17 тенге, продажи – 6,24.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
