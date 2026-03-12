Полиция Алматы показала, без чего курьерам запрещено ездить по городу

Сегодня, 12 марта 2026 года, сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы обратились к курьерам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка напомнили курьерам о важности соблюдения правил на дороге. "Водительское удостоверение, страховка, госномер и шлем – 4 обязательных элемента для каждого курьера. Отсутствие хотя бы одного – уже нарушение!" – подчеркнули в пресс-службе ДП Алматы в четверг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department) Ранее мы писали, что полиция Алматы "встряхнула" курьерские службы. Как именно, можете узнать по ссылке.

