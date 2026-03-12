#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Общество

Полиция Алматы показала, без чего курьерам запрещено ездить по городу

полицейский, курьер, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:49 Фото: Instagram/almaty_police_department
Сегодня, 12 марта 2026 года, сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы обратились к курьерам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка напомнили курьерам о важности соблюдения правил на дороге.

"Водительское удостоверение, страховка, госномер и шлем – 4 обязательных элемента для каждого курьера. Отсутствие хотя бы одного – уже нарушение!" – подчеркнули в пресс-службе ДП Алматы в четверг.

Ранее мы писали, что полиция Алматы "встряхнула" курьерские службы. Как именно, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мошенники просят у казахстанцев код из SMS для "регистрации бюллетеня" на референдум
16:44, 12 марта 2026
Мошенники просят у казахстанцев код из SMS для "регистрации бюллетеня" на референдум
Погони, аварии, нарушения: реальные масштабы проблемы с курьерами в Алматы показала полиция
11:14, 26 февраля 2026
Погони, аварии, нарушения: реальные масштабы проблемы с курьерами в Алматы показала полиция
Дороги – не трек: полиция Астаны предупредила водителей
12:49, 23 декабря 2025
Дороги – не трек: полиция Астаны предупредила водителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: