Авиабилеты подорожают из-за конфликта в Иране – эксперт

Авиаперевозчики бьют тревогу: рост цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана может привести к подорожанию авиабилетов. Насколько могут вырасти тарифы и когда это станет заметно пассажирам – выяснял Zakon.kz.

Ормузский пролив – узкое место мировой энергетики

Трейдеры внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Этот морской коридор между Ираном и Оманом считается одним из ключевых маршрутов мировой энергетики. В самом узком месте его ширина составляет около 34 километров, тем не менее через пролив ежедневно проходит около 140-150 судов, это 20 миллионов баррелей нефти, а также примерно пятая часть мировых поставок сжиженного природного газа.

Поэтому любые перебои – удары США и Израиля, ответные атаки Ирана дронами и ракетами или угрозы блокировки судоходства – могут быстро отразиться на глобальных поставках нефти и газа.

Карта Ормузского пролива с морскими политическими границами. Фото: wikipedia

Почему рост нефти быстро бьет по авиации

Для авиакомпаний стоимость топлива имеет критическое значение. В структуре расходов перевозчиков авиационное топливо обычно занимает около 35-40%.

Вот пример. Только за один день, 9 марта 2026 года (когда был объявлен новый верховный лидер Ирана, а страховки за судоходство выросли на 60%), индекс Argus U.S. Jet Fuel Index, отражающий среднюю стоимость авиатоплива в крупных аэропортах США – Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке – поднялся до 3,88 доллара за галлон после многих недель, когда показатель держался около двух долларов.

Авиационное топливо особенно чувствительно к перебоям. Его запасы обычно невелики, а хранение требует специальной инфраструктуры и резервуаров. Кроме того, рынок топлива для авиации меньше ориентирован на мгновенные закупки, поэтому при сокращении предложения цены могут реагировать быстрее.

По оценкам экспертов, Ближний Восток экспортирует около 1,1 миллиона баррелей авиатоплива в сутки. Это примерно 17% мирового потребления.

Рынок уже реагирует

Из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Это уже отражается на авиарынке.

По данным Reuters, прямые рейсы из Сеула в Лондон за одну неделю подорожали с 564 до 4359 долларов.

Одновременно инвесторы начали распродавать акции авиакомпаний. В Азии за один день Korean Air потеряла 8,6%, Air New Zealand – 7,8%, Cathay Pacific – около 5%.

В Европе акции Air France-KLM, группы IAG – владельца British Airways, а также Wizz Air и Lufthansa снизились на 2,5-6%. Американские авиаперевозчики на предыдущих торгах также потеряли около 4%.

Небо над Ираном. Фото: flightaware

Как рост нефти превращается в рост цен на билеты

Авиационный эксперт Абул Кекилбаев отмечает, что эскалация на Ближнем Востоке влияет на авиацию сразу через несколько механизмов.

По его словам, рост цен на нефть увеличивает стоимость авиационного топлива, закрытие воздушного пространства удлиняет маршруты и повышает расход топлива, а авиакомпании компенсируют рост расходов через топливные сборы и изменение тарифов.

"Если цена нефти увеличилась с 65 до 90 долларов, рост составляет около 38%. При этом в структуре себестоимости авиаперевозок доля авиаГСМ обычно находится в диапазоне 35-40%. В такой модели увеличение стоимости топлива приводит к росту общей себестоимости перевозки примерно на 13-15%". Абул Кекилбаев

Часть этих расходов перевозчики пытаются компенсировать за счет операционной эффективности, однако значительная доля затрат обычно перекладывается на пассажиров через тарифы и топливные сборы.

История уже показывала подобные кризисы

Похожая ситуация уже происходила в 2005 году после ураганов Katrina и Rita в Мексиканском заливе. Стихия повредила нефтяную инфраструктуру США, добыча и переработка топлива сократились, что привело к резкому росту цен на нефть и авиатопливо.

Для авиации это стало серьезным ударом: билеты продаются заранее, поэтому быстро переложить рост расходов на пассажиров сложно. В итоге крупные американские авиакомпании Delta Air Lines и Northwest Airlines были вынуждены объявить банкротство и провести реструктуризацию долгов.

Этот пример часто приводят аналитики, объясняя, насколько чувствительна авиационная отрасль к скачкам цен на топливо.

Одним словом, практика показывает: рост цен на нефть почти неизбежно отражается на стоимости авиаперевозок. Поэтому даже умеренное подорожание топлива может довольно быстро привести к росту стоимости авиабилетов во всем мире.

