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Эксперт: конфликт Ирана и Израиля может привести к скачку цен на нефть

цены, рост, нефть, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:08 Фото: Freepik
Цены на нефть марки Brent выросли в четверг на фоне ситуации с Ираном и Израилем. При этом, по оценкам эксперта дальнейшая эскалация конфликта может привести к более существенному росту нефтяных цен, подробнее - в материале Zakon.kz.

Котировки нефти Brent в четверг выросли до 77,9 доллара САША за баррель, прибавив 4,3%. Как отмечается в обзоре аналитиков АФК в фокусе внимания нефтетрейдеров – ответ Израиля и США на недавнюю ракетную атаку Ирана, в том числе, возможность нанесения удара по его стратегическим нефтяным и ядерным объектам.

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Кроме этого, на нефтяных котировках отразилось и заявление президента США Джо Байдена о возможности нанесения американцами ударов по южной части Ирана.

"Росту котировок также способствовали опасения о том, что эскалация конфликта в регионе может привести к блокировке Ираном транзита судов через Ормузский пролив, по которому ежедневно проходят 20 млн баррелей в сутки нефти в Индию, Китай, Японию и другие страны. Между тем дальнейший рост цен на нефть был ограничен полным восстановлением добычи и экспорта нефти в Ливии: форс–мажор, объявленный в августе из–за политического конфликта в стране, отменен на всех ливийских нефтяных месторождениях и терминалах". АФК

Между тем, по оценкам эксперта Goldman Sachs, цены на нефть могут достичь пикового значения и вырасти на 20 долларов за баррель в следующем году, если производство в Иране пострадает в результате ответных действий Израиля.

Как пояснил CNBC эксперт компании, такой сценарий возможен при устойчивом снижении добычи в Иране на 1 миллион баррелей в сутки, а также при условии, что нефтяной картель ОПЕК+ воздержится от ответных мер путем увеличения добычи.

В случае, если ключевые участники ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ компенсируют некоторые потери в добыче, на нефтяных рынках может наблюдаться меньший рост — чуть менее 10 долларов за баррель, спрогнозировал эксперт.

Отметим, что курс доллара на торгах в четверг 3 октября снизился на 0,47 тенге – до отметки 482,74 тенге за доллар. По мнению аналитиков АФК поддержку обменному курсу помимо заметного роста нефтяных котировок могло оказывать увеличение Нацбанком октябрьских объемов нетто–продажи инвалюты.

Ранее, Zakon.kz также сообщал, как может отразиться на курсе нацвалюты ближневосточный конфликт.

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