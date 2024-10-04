Эксперт: конфликт Ирана и Израиля может привести к скачку цен на нефть

Цены на нефть марки Brent выросли в четверг на фоне ситуации с Ираном и Израилем. При этом, по оценкам эксперта дальнейшая эскалация конфликта может привести к более существенному росту нефтяных цен, подробнее - в материале Zakon.kz.

Котировки нефти Brent в четверг выросли до 77,9 доллара САША за баррель, прибавив 4,3%. Как отмечается в обзоре аналитиков АФК в фокусе внимания нефтетрейдеров – ответ Израиля и США на недавнюю ракетную атаку Ирана, в том числе, возможность нанесения удара по его стратегическим нефтяным и ядерным объектам.

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Кроме этого, на нефтяных котировках отразилось и заявление президента США Джо Байдена о возможности нанесения американцами ударов по южной части Ирана.

"Росту котировок также способствовали опасения о том, что эскалация конфликта в регионе может привести к блокировке Ираном транзита судов через Ормузский пролив, по которому ежедневно проходят 20 млн баррелей в сутки нефти в Индию, Китай, Японию и другие страны. Между тем дальнейший рост цен на нефть был ограничен полным восстановлением добычи и экспорта нефти в Ливии: форс–мажор, объявленный в августе из–за политического конфликта в стране, отменен на всех ливийских нефтяных месторождениях и терминалах". АФК

Между тем, по оценкам эксперта Goldman Sachs, цены на нефть могут достичь пикового значения и вырасти на 20 долларов за баррель в следующем году, если производство в Иране пострадает в результате ответных действий Израиля.

Как пояснил CNBC эксперт компании, такой сценарий возможен при устойчивом снижении добычи в Иране на 1 миллион баррелей в сутки, а также при условии, что нефтяной картель ОПЕК+ воздержится от ответных мер путем увеличения добычи.

В случае, если ключевые участники ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ компенсируют некоторые потери в добыче, на нефтяных рынках может наблюдаться меньший рост — чуть менее 10 долларов за баррель, спрогнозировал эксперт.

Отметим, что курс доллара на торгах в четверг 3 октября снизился на 0,47 тенге – до отметки 482,74 тенге за доллар. По мнению аналитиков АФК поддержку обменному курсу помимо заметного роста нефтяных котировок могло оказывать увеличение Нацбанком октябрьских объемов нетто–продажи инвалюты.

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