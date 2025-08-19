#АЭС в Казахстане
Общество

Жители Атырау возмутились заоблачными ценами на авиабилеты по Казахстану

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 06:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пассажиры из города Атырау пожаловались на резкий рост стоимости авиабилетов внутри страны, сообщает Zakon.kz.

Так, стоимость билета из Атырау в Астану на 18 августа составляла от 127 до 139 тыс. тенге, а в отдельные даты билеты достигали повышенных цен.

Фото: kaspitravel

При этом часть рейсов предполагает пересадку и длительное время в пути, передает Telegram-канал Atyrau Oil.

"Такое положение дел вызывает еще большее недовольство у пассажиров. Только без пересадок билеты стоят дороже, но их количество ограничено", – говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что такие цены делают перелеты практически недоступными для многих семей. Особенно это вызывает трудности в сезон отпусков и для студентов, которым необходимо лететь в Алматы или Астану к началу учебного года.

В соцсетях атыраусцы негодуют, что перелет по Казахстану выходит дороже, чем в ближайшие зарубежные направления.

"Люди требуют внимания властей и авиакомпаний к проблеме, так как транспортная доступность региона напрямую влияет на качество жизни населения", – пишет администрация Telegram-канала.

18 августа на аэродроме в Алматинской области прошло авиашоу.

Алия Абди
Алия Абди
