Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 марта

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 марта 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 487,9 тенге, продажи – 494,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 562,9 тенге, продажи – 572,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,40 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 490,2 тенге, продажи – 492,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 565,4 тенге, продажи – 571,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,13 тенге, продажи – 6,26 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,2 тенге, продажи – 492,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 564,7 тенге, продажи – 571,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,23. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

