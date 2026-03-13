#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 марта

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 марта 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 487,9 тенге, продажи – 494,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 562,9 тенге, продажи – 572,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,40 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 490,2 тенге, продажи – 492,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 565,4 тенге, продажи – 571,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,13 тенге, продажи – 6,26 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 490,2 тенге, продажи – 492,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 564,7 тенге, продажи – 571,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,23.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
