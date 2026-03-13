Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 марта
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 марта 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,69 тенге, снизившись на 0,62 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 562,33 тенге (-5,01).
Курс российского рубля понизился до 6,11 тенге (-0,008).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,33 тенге (-0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,2-492,5 тенге, евро – по 561,7-567,6 тенге, рубли – по 6,02-6,18.
Утром 13 марта Национальный банк установил курс доллара в 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге.
