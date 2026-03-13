#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 марта

Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 марта 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,69 тенге, снизившись на 0,62 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 562,33 тенге (-5,01).

Курс российского рубля понизился до 6,11 тенге (-0,008).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,33 тенге (-0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,2-492,5 тенге, евро – по 561,7-567,6 тенге, рубли – по 6,02-6,18. 

Утром 13 марта Национальный банк установил курс доллара в 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: