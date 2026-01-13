Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,84 тенге, евро – 595,75 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 508 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591,8 тенге, продажи – 601,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 514,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 593,6 тенге, продажи – 598,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,2 тенге, продажи – 512,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,9 тенге, продажи – 599,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.