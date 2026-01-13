#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:09 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 января 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,84 тенге, евро – 595,75 тенге, рубля – 6,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 508 тенге, продажи – 515 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 591,8 тенге, продажи – 601,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 514,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 593,6 тенге, продажи – 598,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,49 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,2 тенге, продажи – 512,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,9 тенге, продажи – 599,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,45.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Лариса Черненко
