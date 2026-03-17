Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 марта

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,2 тенге, евро – 557,82 тенге, рубля – 6 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 478,3 тенге, продажи – 485,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,71 тенге, продажи – 6,12 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 478,4 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 548,9 тенге, продажи – 556,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,79 тенге, продажи – 5,99 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 478,8 тенге, продажи – 481,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549,5 тенге, продажи – 556,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,85 тенге, продажи – 5,99.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 марта
11:08, 10 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 марта
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 марта
11:08, 11 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 марта
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 февраля
11:05, 17 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 февраля
Читайте также
Узбекский боксёр подерётся за титул чемпиона Казахстана в Таразе
11:56, Сегодня
Узбекский боксёр подерётся за титул чемпиона Казахстана в Таразе
Знаменитому племяннику легендарного борца может грозить уголовная ответственность
11:35, Сегодня
Знаменитому племяннику легендарного борца может грозить уголовная ответственность
Арман Царукян заставил краснеть самую обольстительную журналистку в UFC
11:25, Сегодня
Арман Царукян заставил краснеть самую обольстительную журналистку в UFC
Наставник "Жетысу" сделал смелое заявление после матча с "Тобылом"
11:00, Сегодня
Наставник "Жетысу" сделал смелое заявление после матча с "Тобылом"
