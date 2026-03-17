Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,2 тенге, евро – 557,82 тенге, рубля – 6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 478,3 тенге, продажи – 485,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,71 тенге, продажи – 6,12 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 478,4 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 548,9 тенге, продажи – 556,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,79 тенге, продажи – 5,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 478,8 тенге, продажи – 481,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549,5 тенге, продажи – 556,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,85 тенге, продажи – 5,99.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.