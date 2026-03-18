Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,02 тенге, евро – 551,11 тенге, рубля – 5,82 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 479,6 тенге, продажи – 486,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 549,2 тенге, продажи – 559,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 6,08 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 485,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 555 тенге, продажи – 561,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,74 тенге, продажи – 5,92 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,4 тенге, продажи – 484,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 559,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,84 тенге, продажи – 5,96.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.