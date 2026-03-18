Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,02 тенге, евро – 551,11 тенге, рубля – 5,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 479,6 тенге, продажи – 486,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 549,2 тенге, продажи – 559,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 6,08 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 485,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 555 тенге, продажи – 561,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,74 тенге, продажи – 5,92 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,4 тенге, продажи – 484,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 559,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,84 тенге, продажи – 5,96. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

