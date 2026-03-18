Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 марта 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,02 тенге, евро – 551,11 тенге, рубля – 5,82 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 479,6 тенге, продажи – 486,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 549,2 тенге, продажи – 559,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 6,08 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,4 тенге, продажи – 485,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 555 тенге, продажи – 561,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,74 тенге, продажи – 5,92 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,4 тенге, продажи – 484,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 559,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,84 тенге, продажи – 5,96.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Читайте также
Полиция Астаны предупредила некоторых собственников квартир
11:27, Сегодня
Полиция Астаны предупредила некоторых собственников квартир
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 февраля
11:13, 18 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 февраля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 марта
11:08, 10 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 марта
Читайте также
В России отметили главные события второго тура КПЛ
12:32, Сегодня
В России отметили главные события второго тура КПЛ
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
12:10, Сегодня
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
11:40, Сегодня
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
В России оценили текущее состояние игры Медведева
11:23, Сегодня
В России оценили текущее состояние игры Медведева
