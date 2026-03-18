Почти полумиллиону алматинцев начислили налог на транспорт

По предварительным расчетам Департамента госдоходов Алматы, налог начислен 479 671 налогоплательщику по 807 275 транспортным средствам, сообщает Zakon.kz.

В департаменте напомнили, что срок уплаты налога за 2025 год – до 1 апреля 2026 года.

В случае несвоевременной оплаты начисляется пеня, а материалы передаются судебным исполнителям. Частные судебные исполнители дополнительно взыскивают оплату своих услуг, которая может составлять до 25% от суммы задолженности.

В настоящее время органы государственных доходов по городу Алматы проводят начисление налога на транспортные средства физических лиц. Начисление осуществляется по каждому транспортному средству на основании сведений уполномоченных органов.

ДГД Алматы настоятельно рекомендует своевременно исполнить налоговые обязательства по уплате налога на транспорт.

Расчет налога на транспорт производится:

через сервис-калькулятор в мобильном приложении e-Salyq Azamat;

на сайте Комитет государственных доходов РК (kgd.gov.kz);

на портале Электронное правительство РК (eGov.kz).

Оплата налога на транспорт производится:

через мобильные приложения банков второго уровня;

через мобильное приложение e-Salyq Azamat;

через отделения банков и платежные терминалы.

По всем вопросам налогоплательщики могут обращаться в контакт-центр 1414 или в управление государственных доходов по месту жительства.