Алматинцам начислили авансовые платежи по КПН

Департамент государственных доходов Алматы начислил налогоплательщикам авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН), сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с п. 2 ст. 349 Налогового кодекса РК авансовые платежи по КПН за I квартал 2026 года исчислены и начислены на лицевые счета налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

Проверить суммы можно на лицевых счетах по КБК 101110 и 101111.

КПН (корпоративный подоходный налог) – это налог, который платят компании (ТОО, ТДО, АО и т. д.) с полученного дохода. В категорию налогоплательщиков входят юрлица, являющиеся резидентами РК и работающие по общеустановленному порядку.