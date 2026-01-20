#Казахстан в сравнении
Финансы

Алматинцам начислили авансовые платежи по КПН

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:04 Фото: freepik
Департамент государственных доходов Алматы начислил налогоплательщикам авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН), сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с п. 2 ст. 349 Налогового кодекса РК авансовые платежи по КПН за I квартал 2026 года исчислены и начислены на лицевые счета налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

Проверить суммы можно на лицевых счетах по КБК 101110 и 101111.

КПН (корпоративный подоходный налог) – это налог, который платят компании (ТОО, ТДО, АО и т. д.) с полученного дохода. В категорию налогоплательщиков входят юрлица, являющиеся резидентами РК и работающие по общеустановленному порядку.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
