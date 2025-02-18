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Общество

Что нужно знать казахстанцам про налог на транспорт

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:30 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 18 февраля 2025 года, напомнили гражданам про налог на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и состоящие на учете в РК.

Не являются объектами налогообложения:

  • карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
  • специализированные медицинские транспортные средства;
  • морские суда, зарегистрированные в международном судовом реестре Республики Казахстан;
  • специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество.

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Как платить налог на транспорт в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:30

О том, как в Казахстане изменится налог на транспорт с принятием нового Налогового кодекса, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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