Что нужно знать казахстанцам про налог на транспорт

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 18 февраля 2025 года, напомнили гражданам про налог на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и состоящие на учете в РК.

Не являются объектами налогообложения:

карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;

специализированные медицинские транспортные средства;

морские суда, зарегистрированные в международном судовом реестре Республики Казахстан;

специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество.

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