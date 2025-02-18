Что нужно знать казахстанцам про налог на транспорт
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В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 18 февраля 2025 года, напомнили гражданам про налог на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и состоящие на учете в РК.
Не являются объектами налогообложения:
- карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
- специализированные медицинские транспортные средства;
- морские суда, зарегистрированные в международном судовом реестре Республики Казахстан;
- специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество.
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