Деньги, дети, регион: что влияет на питание казахстанцев

Рацион жителей РК выглядит одинаково только в среднем. Если разобрать его по областям, типу поселения и доходам, становится видно: страна ест по-разному. Где-то в основе – мясо и молочные продукты, где-то – хлеб и крупы, сообщает Zakon.kz.

С чего начинается "средний стол"

Если смотреть по стране в целом, рацион среднего казахстанца выглядит достаточно сбалансированным. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за квартал на человека приходится 60,6 кг молочных продуктов, 32,3 кг хлеба и круп, 22,0 кг мяса, 20,7 кг овощей и 18,0 кг фруктов.

Но внутри этих цифр скрыта более житейская картина. Основу питания формируют продукты, которые дают сытость и стоят дешевле.

Хлеб из муки первого сорта – 7,1 кг, тогда как более дорогой хлеб высшего сорта – 2,3 кг. Макароны и лапша суммарно дают почти 5 кг, сахар – еще 4,7 кг.

Две столицы – одна модель питания

Лучше всего различия видны на примере крупных городов. В Алматы на человека приходится 25,0 кг фруктов в квартал – это один из самых высоких показателей в стране. В Астане – 22,0 кг, тоже выше среднего уровня. При этом в Шымкенте – только 12,7 кг.

То же самое с овощами:

Алматы – 26,8 кг;

Астана – 22,8 кг;

средний уровень по стране – 20,7 кг.

Алматы в целом показывает "расширенный" рацион: больше фруктов, овощей, мяса (26,7 кг). Астана – более сдержанную, но тоже "городскую" модель: выше среднего по молочным продуктам (66,9 кг) и яйцам (67,7 штук).

Это поведение типично для крупных городов: больше разнообразия и более высокая доля дорогих продуктов.

Шымкент и юг: меньше мяса и фруктов

На другом полюсе – южные регионы. В Шымкенте потребление мяса – 15,6 кг, почти на 40% ниже, чем в Алматы, рыбы – всего 1,7 кг, это минимальный уровень по стране, фруктов – 12,7 кг.

Похожая картина в Кызылординской области:

мясо – 15,6 кг

– молочные продукты – 43,0 кг (один из самых низких показателей)

Это уже другая модель питания – с меньшей долей животного белка и более простым набором продуктов.

Север и центр: молоко, мясо и рыба

Северные и центральные регионы, наоборот, показывают "тяжелый" рацион.

В Карагандинской области: молочные продукты – 79,7 кг; яйца – 84,2 штуки; мясо – 25,0 кг. А в Северо-Казахстанской области – максимальное потребление рыбы: 5,9 кг на человека.

Это регионы с более высоким потреблением белковых продуктов, что резко отличает их от юга.

Город и село: не количеством, а качеством

Разделение на город и село усиливает эту картину.

В городах потребляют в квартал :

мяса – 23,0 кг;

молочных продуктов – 65,1 кг;

фруктов – 19,5 кг.

В сельской местности:

хлеба и круп – 36,4 кг (против 29,9 кг в городе);

муки первого сорта – 6,0 кг (в 5 раз больше, чем в городе).

Показательна статистика по молоку:

в селе – 6,1 л;

в городе – 1,6 л.

Так же статистика говорит, что город предпочитает переработанные продукты, а село – потребляет более простые и натуральные.

Размер семьи меняет рацион

Еще интересные данные. В семьях с одним ребенком на человека приходится 21,8 кг мяса в квартал. В семьях с 5 и более детьми – уже 14,6 кг. По молочным продуктам падение с 58,3 до 40,0 кг, по фруктам – с 17,9 до 11,5 кг. При этом хлеб и крупы сокращаются значительно меньше.

Это означает, что при росте нагрузки на бюджет семьи не уменьшают количество еды, а заменяют более дорогие продукты на более доступные по цене.

Богатые любят "молочку"

Самая сильная разница – между доходными группами.

10% наименее обеспеченных потребляют:

мяса – 10,8 кг;

молочных продуктов – 33,0 кг;

фруктов – 9,7 кг.

10% наиболее обеспеченных:

мяса – 41,7 кг;

молочных продуктов – 114,6 кг;

фруктов – 36,5 кг.

Лидеры по предпочтениям

Если собрать картину без лишней детализации, то по каждой продуктовой группе в Казахстане есть свой явный лидер.

Больше всего хлеба и круп едят в Туркестанской области – 43,7 кг на человека за квартал.

По мясу вперед выходит область Жетысу – 27,6 кг.

Рыбу чаще всего потребляют в Северо-Казахстанской области – 5,9 кг.

Максимум по молоку и молочным продуктам зафиксирован в Карагандинской области – 79,7 кг, и она же лидер по яйцам – 84 штуки на человека.

По маслам и жирам первое место занимает область Улытау – 5,36 кг.

Самый высокий уровень потребления фруктов и овощей показывает Алматы – 25,0 и 26,8 кг соответственно.

Картофель больше всего едят в Западно-Казахстанской области – 14,4 кг.

По сахару и сладостям снова лидирует область Улытау – 15,7 кг на человека за квартал.

В целом казахстанцы едят сопоставимый объем еды. Но состав этого рациона сильно зависит от дохода, региона и размера семьи. И именно это различие – между "сытно" и "разнообразно" – становится главным индикатором уровня жизни.

