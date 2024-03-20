Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько стоит приготовить наурыз-коже

Сколько стоит приготовить Наурыз коже, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:06 Фото: Zakon.kz
Рецепты наурыз-коже у всех казахстанских хозяек разные. Но основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные, молочные продукты и крупы. Во сколько сегодня обойдется казахстанцам приготовление праздничного блюда – в материале на Zakon.kz.

Как известно, основа блюда – мясной бульон, наполнение – лапша и крупы, а заправляется наурыз-коже молочными или кисломолочными продуктами. Ключевой принцип приготовления правильного наурыз-коже в том, что блюдо содержит семь ингредиентов – это символизирует дальнейшее благополучие на будущий год.

Energyprom.kz в преддверии Наурыза проанализировал цены на основные продукты, необходимые для приготовления наурыз-коже.

Начнем с мяса. Дороже всего обойдется конина: в феврале килограмм этого мяса стоил в среднем по стране по 3 тыс. тг. Баранина – 2,8 тыс. тг за кг, говядина – 2,6 тыс. тг, говяжья печень – 1,3 тыс. тг.

Сколько стоит наурыз коже, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:06

Фото: energyprom.kz

Среди круп дороже всего стоил рис (678 тг за кг) и овсяная крупа (669 тг за кг). Стоимость гречневой крупы составляла в среднем по РК 541 тг за кг, пшена – 505 тг за кг, перловой крупы – 394 тг за кг.

Что касается мучных изделий, то килограмм лапши стоил 1,3 тыс. тг, вермишели – 612 тг, рожек – 581 тг. Мука высшего сорта стоила 397 тг за кг, первого – 236 тг за кг.

В секторе молочных и кисломолочных продуктов пастеризованное молоко 2,5% жирности стоило 389 тг за литр, а 3,2-4% жирности – 490 тг за литр. Кефир 2,5% жирности обходился в 416 тг за литр, сливочное масло стоило 4 тыс. тг за кг.

Соль стоила 66 тг за кг.

Что касается роста цен на эти продукты. По итогам февраля в целом продовольственные товары подорожали на 0,8% за месяц и на 7,4% за год. Мука подорожала на 1% за месяц и на 4,7% за год, макаронные изделия – на 0,8% за месяц и на 9,4% за год, мясо и мясопродукты – на 0,2% за месяц и на 6,5% за год, молочные продукты – на 1% за месяц и на 10% за год, животные масла – на 0,8% за месяц и на 11,5% за год, соль – на 0,7% за месяц и на 4,3% за год. А вот крупы подешевели на 1,4% за месяц и на 14,7% за год.

По состоянию на 12 марта текущего года в целом в стране цены на указанные продукты выросли на 0,1% за месяц, на 0,6% с начала года и на 0,8% за год.

Цены на продукты, входящие в состав праздничного блюда, выросли даже за неделю. Мука первого сорта и говядина подорожали на 0,3%, рожки и рис – на 0,2%, кефир – на 0,1%. А вот сливочное масло и пастеризованное молоко жирности 2,5% подешевели на 0,1% за неделю, гречневая крупа – на 1,9%.

Сегодня в сервисах доставки еды уже предлагают наурыз-коже на вынос. Например, в одном из ресторанов РК блюдо, состоящее из казы, конины, бидая, перловки, курта, нарезанного теста и бульона, стоит 2350 тг за пол-литра и 4700 тг – за литр. Впрочем, цены, как и состав, разнятся от места к месту достаточно сильно.

18 марта в Нацбанке РК назвали регионы, где отмечен максимальный рост цен на продукты. 

Читайте также

Как будет отбывать наказание Самат Абиш
Как будет отбывать наказание Самат Абиш
Ирина Капитанова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: