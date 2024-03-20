Сколько стоит приготовить наурыз-коже

Рецепты наурыз-коже у всех казахстанских хозяек разные. Но основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные, молочные продукты и крупы. Во сколько сегодня обойдется казахстанцам приготовление праздничного блюда – в материале на Zakon.kz.

Как известно, основа блюда – мясной бульон, наполнение – лапша и крупы, а заправляется наурыз-коже молочными или кисломолочными продуктами. Ключевой принцип приготовления правильного наурыз-коже в том, что блюдо содержит семь ингредиентов – это символизирует дальнейшее благополучие на будущий год.

Energyprom.kz в преддверии Наурыза проанализировал цены на основные продукты, необходимые для приготовления наурыз-коже.

Начнем с мяса. Дороже всего обойдется конина: в феврале килограмм этого мяса стоил в среднем по стране по 3 тыс. тг. Баранина – 2,8 тыс. тг за кг, говядина – 2,6 тыс. тг, говяжья печень – 1,3 тыс. тг.



Фото: energyprom.kz

Среди круп дороже всего стоил рис (678 тг за кг) и овсяная крупа (669 тг за кг). Стоимость гречневой крупы составляла в среднем по РК 541 тг за кг, пшена – 505 тг за кг, перловой крупы – 394 тг за кг.

Что касается мучных изделий, то килограмм лапши стоил 1,3 тыс. тг, вермишели – 612 тг, рожек – 581 тг. Мука высшего сорта стоила 397 тг за кг, первого – 236 тг за кг.

В секторе молочных и кисломолочных продуктов пастеризованное молоко 2,5% жирности стоило 389 тг за литр, а 3,2-4% жирности – 490 тг за литр. Кефир 2,5% жирности обходился в 416 тг за литр, сливочное масло стоило 4 тыс. тг за кг.

Соль стоила 66 тг за кг.

Что касается роста цен на эти продукты. По итогам февраля в целом продовольственные товары подорожали на 0,8% за месяц и на 7,4% за год. Мука подорожала на 1% за месяц и на 4,7% за год, макаронные изделия – на 0,8% за месяц и на 9,4% за год, мясо и мясопродукты – на 0,2% за месяц и на 6,5% за год, молочные продукты – на 1% за месяц и на 10% за год, животные масла – на 0,8% за месяц и на 11,5% за год, соль – на 0,7% за месяц и на 4,3% за год. А вот крупы подешевели на 1,4% за месяц и на 14,7% за год.

По состоянию на 12 марта текущего года в целом в стране цены на указанные продукты выросли на 0,1% за месяц, на 0,6% с начала года и на 0,8% за год.



Цены на продукты, входящие в состав праздничного блюда, выросли даже за неделю. Мука первого сорта и говядина подорожали на 0,3%, рожки и рис – на 0,2%, кефир – на 0,1%. А вот сливочное масло и пастеризованное молоко жирности 2,5% подешевели на 0,1% за неделю, гречневая крупа – на 1,9%.

Сегодня в сервисах доставки еды уже предлагают наурыз-коже на вынос. Например, в одном из ресторанов РК блюдо, состоящее из казы, конины, бидая, перловки, курта, нарезанного теста и бульона, стоит 2350 тг за пол-литра и 4700 тг – за литр. Впрочем, цены, как и состав, разнятся от места к месту достаточно сильно.

18 марта в Нацбанке РК назвали регионы, где отмечен максимальный рост цен на продукты.