Названы лучшие страны Европы для трудовой миграции

В XXI веке границы перестали быть жестким ограничением: люди свободно выбирают, где жить и зарабатывать. Но одинаково ли легко найти работу в любой стране Европы и куда действительно стоит ехать – разбирался Zakon.kz.

Где в Европе сложнее всего найти работу?

Если ориентироваться на данные Всемирного банка и МВФ за 2025 год, ситуация на рынке труда в Европе остается крайне неоднородной. В одних странах уровень безработицы держится на минимальных значениях, в других – превышает 10%.

Самая напряженная ситуация складывается в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине. Здесь безработица достигает 12,8% и 12,6% соответственно. Это означает, что примерно каждый восьмой экономически активный человек не может найти работу. В Украине показатель составляет 11,6%, в Испании – 10,8%.

Такие значения сигнализируют о высокой конкуренции за рабочие места. Для трудового мигранта это означает одно: даже при наличии вакансий вероятность трудоустройства ниже, а сроки поиска работы выше.

Куда едут работать: страны с минимальной безработицей

Совершенно иная картина наблюдается в Центральной и Северной Европе. Здесь уровень безработицы находится в диапазоне 2,5–3,7%, что фактически говорит о дефиците рабочей силы.

Самые низкие показатели зафиксированы на Мальте и в Чехии – по 2,5%. В Польше и Швейцарии – по 2,9%, в Дании – 3,0%, в Германии – 3,7%.

Низкая безработица в простых терминах означает, что работодатели ищут сотрудников быстрее, чем рынок их предлагает. Для мигранта это ключевой сигнал: вероятность найти работу выше, а требования к кандидатам могут быть мягче.

Именно поэтому страны с такими показателями считаются наиболее привлекательными для трудовой миграции.

Экономика растет, но не везде одинаково

Ситуация на рынке труда напрямую связана с состоянием экономики. В 2025 году реальный ВВП ЕС вырос на 1,5% против 1,1% годом ранее, свидетельствуют данные Eвроньюс со ссылкой на Евростат.

ВВП – это общий объем товаров и услуг, произведенных в стране. Когда он растет, экономика расширяется, бизнесу требуется больше сотрудников, и занятость увеличивается.

Однако темпы роста по Европе сильно различаются. Абсолютным лидером стала Ирландия с ростом 12,3%. При этом эксперты объясняют такой результат присутствием крупных транснациональных компаний, а не внутренней экономической активностью.

В тройку лидеров также вошли Мальта (4%) и Кипр (3,8%). Более чем на 3% выросли Северная Македония (3,5%), Хорватия (3,2%) и Болгария (3,1%).

Разная модель роста в ЕС

Среди крупнейших экономик Европы наиболее заметный рост показала Испания – 2,8%. Германия, напротив, продемонстрировала лишь 0,2%, оказавшись в числе аутсайдеров вместе с Финляндией. Италия выросла на 0,5%, Франция – на 0,8%.

Разница объясняется структурой экономики. Германия и другие экспортно-ориентированные страны сталкиваются с усилением конкуренции со стороны Китая на мировых рынках. Это сдерживает промышленность и, как следствие, занятость.

Испания, напротив, опирается на внутренний спрос, туризм и приток мигрантов. Рост населения увеличивает рабочую силу и поддерживает экономическую динамику.

Почему рост ВВП не всегда означает легкую работу

На первый взгляд может показаться, что высокая динамика экономики автоматически упрощает поиск работы. Но это не всегда так.

Например, в той же Испании, несмотря на рост ВВП, безработица остается одной из самых высоких в Европе – 10,8%. Это означает, что экономика растет за счет расширения занятости, но рынок труда все еще не успевает поглощать всех соискателей.

В то же время страны с умеренным ростом, такие как Германия или Польша, демонстрируют низкую безработицу. Здесь важнее не скорость роста, а стабильность и структура экономики.

Ирландия как наглядный пример

Ирландия тоже поначалу выглядит одним из самых привлекательных направлений. В 2025 году экономика страны выросла на 12,3% – это самый высокий показатель в Европе. Однако за этой динамикой скрывается важная особенность.

Значительная часть роста обеспечена деятельностью крупных транснациональных компаний, которые используют Ирландию как финансовый и налоговый хаб. Это означает, что увеличение ВВП не всегда сопровождается таким же ростом числа рабочих мест. Проще говоря, экономика растет быстрее, чем расширяется рынок труда.

Дополнительный фактор – структура занятости. В Ирландии высокий спрос сосредоточен в отдельных секторах, прежде всего в IT, финансах и корпоративных услугах. Для соискателей без узкой квалификации это существенно сужает возможности трудоустройства.

При этом страна остается одной из самых дорогих в Европе. Высокая стоимость аренды, особенно в Дублине, снижает реальный уровень доходов даже при наличии работы.

В результате Ирландия подходит не всем категориям трудовых мигрантов. Она может быть выгодным направлением для квалифицированных специалистов.

Для тех, кто рассчитывает быстро найти работу в массовом сегменте, более практичным выбором остаются страны с низкой безработицей и более широким рынком вакансий.

Какая же страна лучшая для трудовой миграции?

Если объединить два ключевых показателя – уровень безработицы и динамику ВВП – становится понятна общая картина.

Наиболее привлекательными для трудовой миграции выглядят страны, где:

безработица держится на уровне 2,5–4%;

экономика растет устойчиво, пусть и не рекордными темпами.

К таким странам относятся Чехия, Польша, Германия, Дания и Мальта. Именно здесь формируется устойчивый спрос на работников, а значит, выше шансы быстро найти работу и закрепиться на рынке.

Практический вывод простой. Европа остается единым пространством для трудовой миграции, но условия в разных странах принципиально различаются. При выборе страны для переезда в первую очередь стоит смотреть не на темпы роста ВВП, а на уровень безработицы. Именно он показывает, насколько реально найти работу в конкретной стране.

