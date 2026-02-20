Портрет казахстанского безработного: человек, который не хочет жить по старым правилам
Но низкие цифры не снимают проблем, а, наоборот, создают новые. Если посмотреть на данные БНС АСПиР РК по безработице, то становится ясно: это уже не проблема молодежи, впервые выходящей на рынок. Самая крупная группа незанятых – люди в возрасте 35-44 лет (36,9%). Еще 17,7% приходится на возраст 45-54 года, а 19,7% – на предпенсионную категорию.
Фото: Zakon.kz
То есть больше половины всех безработных – это люди с большим трудовым опытом.
Еще более показателен ответ на вопрос, почему люди оказываются без работы. По данным аналитиков Ranking.kz, самая распространенная причина – увольнение по собственному желанию или завершение предпринимательской деятельности (30,5%). Только на третьем месте – сокращение штата или ликвидация предприятия (10,9%).
Это означает, что людей сегодня чаще не "выбрасывает" экономика. Они выходят из нее сами. И делают это не из праздности, а потому, что прежние форматы занятости перестают их устраивать.
Экономика предлагает рабочие места, но значительная часть людей не готова принимать эти предложения. Иногда зарплаты не компенсируют нагрузку, иногда графики конфликтуют с семейной жизнью, бывает, что профессии теряют перспективу роста.
В результате почти каждый четвертый безработный (24,2%) формулирует свою ситуацию как "не смог найти работу" – хотя в реальности речь чаще идет о невозможности найти приемлемую работу.
Фото: Zakon.kz
Особый пласт проблемы – предпенсионный возраст. Почти пятая часть безработных – люди, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. Это те, кто проигрывает конкуренцию в цифровых навыках, скорости обучения и мобильности. Их редко увольняют массово, но их еще реже берут на новую работу. Казахстанская безработица, по сути, стареет.
Региональные данные лишь подчеркивают, насколько разной по своей природе бывает незанятость. В Мангистауской области, где уровень безработицы самый высокий в стране (5%), самой распространенной причиной незанятости является ведение домашнего хозяйства (27,3%). При этом 65% безработных в регионе – женщины, тогда как в среднем по стране женщины составляют 52,2% безработных. Это указывает не столько на дефицит рабочих мест, сколько на нехватку гибких форм занятости и социальной инфраструктуры.
Фото: Zakon.kz
Есть и другой полюс. В Карагандинской области, где уровень безработицы один из самых низких (4%), больше половины незанятых – граждане предпенсионного возраста. То есть даже "благополучные" регионы сталкиваются с системной проблемой вытеснения возрастных работников.
Меняется и поведение людей при поиске работы. Большинство безработных ищут вакансии через интернет: по объявлениям, на рекрутинговых платформах, через размещение резюме. В государственные службы занятости обращается лишь 94,8 тыс. человек из 445,7 тыс., то есть примерно каждый пятый. За год число таких обращений сократилось почти на 20%.
Фото: Zakon.kz
Еще один важный штрих – рост числа людей, которые вместо поиска найма пытаются открыть собственное дело. За год их стало больше на 35,5%. Это, скорее, не столько всплеск предпринимательского энтузиазма, сколько попытка создать себе рабочее место, когда рынок найма не предлагает приемлемых вариантов.
В итоге вырисовывается иной портрет казахстанского безработного. Это человек 35-45 лет, с сильным трудовым опытом, который вышел из прежней занятости, потому что она перестала соответствовать его ожиданиям, и теперь находится в поиске новой модели участия в экономике.
Именно это делает проблему безработицы сложнее, чем простое создание новых вакансий. Ранее мы рассказали, сколько работников в Казахстане готовы трудиться сверхурочно.