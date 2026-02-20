Портрет казахстанского безработного: человек, который не хочет жить по старым правилам

Казахстанский рынок труда сегодня выглядит почти успокаивающе. В стране насчитывается 445,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,6%. Это один из самых низких показателей за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Но низкие цифры не снимают проблем, а, наоборот, создают новые. Если посмотреть на данные БНС АСПиР РК по безработице, то становится ясно: это уже не проблема молодежи, впервые выходящей на рынок. Самая крупная группа незанятых – люди в возрасте 35-44 лет (36,9%). Еще 17,7% приходится на возраст 45-54 года, а 19,7% – на предпенсионную категорию.

Фото: Zakon.kz

То есть больше половины всех безработных – это люди с большим трудовым опытом.

Еще более показателен ответ на вопрос, почему люди оказываются без работы. По данным аналитиков Ranking.kz, самая распространенная причина – увольнение по собственному желанию или завершение предпринимательской деятельности (30,5%). Только на третьем месте – сокращение штата или ликвидация предприятия (10,9%).

Это означает, что людей сегодня чаще не "выбрасывает" экономика. Они выходят из нее сами. И делают это не из праздности, а потому, что прежние форматы занятости перестают их устраивать.

Экономика предлагает рабочие места, но значительная часть людей не готова принимать эти предложения. Иногда зарплаты не компенсируют нагрузку, иногда графики конфликтуют с семейной жизнью, бывает, что профессии теряют перспективу роста.

В результате почти каждый четвертый безработный (24,2%) формулирует свою ситуацию как "не смог найти работу" – хотя в реальности речь чаще идет о невозможности найти приемлемую работу.

Фото: Zakon.kz

Особый пласт проблемы – предпенсионный возраст. Почти пятая часть безработных – люди, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. Это те, кто проигрывает конкуренцию в цифровых навыках, скорости обучения и мобильности. Их редко увольняют массово, но их еще реже берут на новую работу. Казахстанская безработица, по сути, стареет.

Региональные данные лишь подчеркивают, насколько разной по своей природе бывает незанятость. В Мангистауской области, где уровень безработицы самый высокий в стране (5%), самой распространенной причиной незанятости является ведение домашнего хозяйства (27,3%). При этом 65% безработных в регионе – женщины, тогда как в среднем по стране женщины составляют 52,2% безработных. Это указывает не столько на дефицит рабочих мест, сколько на нехватку гибких форм занятости и социальной инфраструктуры.

Фото: Zakon.kz

Есть и другой полюс. В Карагандинской области, где уровень безработицы один из самых низких (4%), больше половины незанятых – граждане предпенсионного возраста. То есть даже "благополучные" регионы сталкиваются с системной проблемой вытеснения возрастных работников.

Меняется и поведение людей при поиске работы. Большинство безработных ищут вакансии через интернет: по объявлениям, на рекрутинговых платформах, через размещение резюме. В государственные службы занятости обращается лишь 94,8 тыс. человек из 445,7 тыс., то есть примерно каждый пятый. За год число таких обращений сократилось почти на 20%.

Фото: Zakon.kz

Еще один важный штрих – рост числа людей, которые вместо поиска найма пытаются открыть собственное дело. За год их стало больше на 35,5%. Это, скорее, не столько всплеск предпринимательского энтузиазма, сколько попытка создать себе рабочее место, когда рынок найма не предлагает приемлемых вариантов.

В итоге вырисовывается иной портрет казахстанского безработного. Это человек 35-45 лет, с сильным трудовым опытом, который вышел из прежней занятости, потому что она перестала соответствовать его ожиданиям, и теперь находится в поиске новой модели участия в экономике.

Именно это делает проблему безработицы сложнее, чем простое создание новых вакансий. Ранее мы рассказали, сколько работников в Казахстане готовы трудиться сверхурочно.

