Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 458 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 537,1 тенге, продажи – 547,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,99 тенге, продажи – 6,30 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,3 тенге, продажи – 463,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 539,7 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,02 тенге, продажи – 6,14 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461,6 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,9 тенге, продажи – 545,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,14.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.