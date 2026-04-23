Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,14 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 458 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 537,1 тенге, продажи – 547,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,99 тенге, продажи – 6,30 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,3 тенге, продажи – 463,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 539,7 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,02 тенге, продажи – 6,14 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461,6 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 540,9 тенге, продажи – 545,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,06 тенге, продажи – 6,14. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

