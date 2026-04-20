Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,52 тенге, евро – 553,75 тенге, рубля – 6,15 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 466 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,20 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 469,7 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 551,2 тенге, продажи – 556,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,02 тенге, продажи – 6,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470,6 тенге, продажи – 472,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552 тенге, продажи – 556,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,09 тенге, продажи – 6,16. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

