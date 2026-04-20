Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,52 тенге, евро – 553,75 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,90 тенге, продажи – 6,20 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 469,7 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 551,2 тенге, продажи – 556,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,02 тенге, продажи – 6,15 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470,6 тенге, продажи – 472,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552 тенге, продажи – 556,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,09 тенге, продажи – 6,16.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.