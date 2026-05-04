Финансы

Какие преимущества система "Keden" дает госорганам и другим участникам

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве финансов рассказали о преимуществах системы Keden, а также первых итогах ее работы, сообщает Zakon.kz.

Система Keden производит электронное декларирование, обработку таможенных данных, контроль перемещения товаров через границу и обмен информацией между государственными органами.

За счет цифровизации процессов и отказа от бумажных документов оформление стало значительно быстрее, что позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

Keden позволяет бизнесу подавать документы в электронном формате, отслеживать статус деклараций и взаимодействовать с таможенными органами через единый цифровой интерфейс.

Для государственных органов система повышает эффективность контроля, улучшает аналитические возможности и обеспечивает более прозрачное администрирование внешней торговли.

В системе используются современные технологии защиты данных, включая разграничение прав доступа и защищенные каналы передачи информации.

Система интегрирована с рядом государственных платформ, что позволяет оперативно обмениваться данными и снижать дублирование информации.

Стоит отметить, что цифровизация процессов снижает влияние человеческого фактора и делает процедуры более прозрачными и понятными для всех участников.

В Минфине отметили, что планируется расширение функционала системы, усиление интеграции с государственными сервисами и внедрение новых цифровых инструментов для повышения эффективности таможенного администрирования.

Разработка системы осуществляется поэтапно с апреля 2024 года.

Уже сейчас при запуске функционалов в информационной системе "Keden" предусмотрен ряд новшеств и преимуществ, которые отсутствовали в информационной системе "АСТАНА-1":

  • по экспресс-грузам: ранее таможенное декларирование было бумажное, сейчас достигли 100%-го электронного декларирования;
  • предварительное информирование и транзит: ранее оформлялись отдельно, с дублированием. Сейчас предварительное информирование автоматически преобразуется в транзитную декларацию без повторного ввода данных;
  • оцифрованы процессы получения обеспечений таможенных платежей и налогов, бизнес-процесс хранения товаров, так документ хранения товара дает возможность вести электронный склад на складах временного хранения, раньше учет владельцем с склада и контроль уполномоченным должностным лицом по ним проводился вручную.

Также в "Keden" встроены функции, облегчающие работу пользователя: подсказки при заполнении, автозаполнение, логическая проверка формата данных и другое.

Помимо этого, продолжается работа по оцифровке процессов, которые ранее не были автоматизированы в системе, такие как контроль после выпуска товаров, таможенная экспертиза, задержание товаров, функционал по аналитике и контролю таможенных постов.

В Минфине пояснили, что со временем система Keden может полностью заменить информационную систему "АСТАНА-1", запуск которой начат в 2017 году и в которой было обеспечено 100% таможенное декларирование. Однако с учетом современных вызовов данные системы имели ряд недостатков, такие как:

  • устаревшая архитектура – это монолит ну и технологии;
  • недостаточно гибкие к оперативному изменению форматов и других параметров таможенных документов. К примеру, выходят новые решения Европейской экономической комиссии, и адаптировать эти системы под новые изменения было сложно, требовалось больше времени на это;
  • пожелания участников внешне экономической деятельности об оптимизации самой системы, также
  • для внутреннего контура – усложненная для проведения аналитики и работы с данными;
  • часть таможенных процессов оставалась на бумажных форматах.

С учетом указанных недостатков и цифровых решений в таможенной сфере, информационной системе "Keden" внедряется с применением микросервисной архитектуры, что обеспечит гибкость и масштабируемость системы, позволит улучшить производительность и ее надежность, а также упростит интеграцию новых сервисов и технологий.

Планируется поэтапная миграция данных из ранее функционирующих систем: первым этапом осуществляется миграция данных из информационной системы "АСТАНА-1", в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о миграции данных из информационной системы "ТАИС-2".

Для удобства участников внешне экономической деятельности в системе будет доступна возможность импорта данных по декларациям в формате xls через новый модуль "Спецификация" – инструмент для подготовки и подачи деклараций.

Помимо этого, для адаптации участников внешне экономической деятельности к новой системе мы предоставили возможность использования xml формата для подачи деклараций на товары, аналогично возможностям действующей в информационной системе "АСТАНА-1".

Какие условия созданы участникам внешнеэкономической деятельности для тестирования декларации на товары?

В Министерстве финансов также напомнили, что с 3 ноября 2025 года в регионах проводится полномасштабное тестирование функционала "Декларация на товары" совместное с участниками внешнеэкономической деятельности, декларантами, таможенными представителями, в рамках которого выявляются и устраняются ошибки, а также рассматриваются предложения по совершенствованию системы. Запуск функционала "Декларация на товары" запланирован после устранения критических для ввода функционала замечаний.

Все поступающие обращения пользователей фиксируются через официальные каналы поддержки (telegram-канал) и оперативно рассматриваются разработчиком и профильными специалистами Комитета государственных доходов. По каждому обращению проводится технический анализ и при необходимости вносятся корректировки в работу системы.

Сейчас обучено и протестирован функционал более 500 специалистами по таможенному декларированию, зарегистрировано порядка 800 таможенных деклараций, получено 70 предложений от пользователей – они уже в работе и вводятся в систему. Контакты службы поддержки мы пропишем ниже, также телеграм-канал консультирует пользователей на постоянной основе.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
