Финансы

Госдолг Казахстана превысил 76,5 млрд долларов: кому и сколько должна страна

Фото: pixabay
Государственный долг республики на 1 апреля 2026 года составил 36,84 трлн тенге, или 76,5 млрд долларов. Такие данные опубликовало Министерство финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Займы внутри страны

Основная часть обязательств, по данным Минфина, приходится на правительство Казахстана – 35,33 трлн тенге. При этом государство продолжает занимать в основном на внутреннем рынке.

Из общей суммы правительственного долга 27,14 трлн тенге приходится на внутренние заимствования, еще 8,18 трлн тенге – на внешний долг.

Крупнейшую часть внутреннего долга формируют долгосрочные государственные облигации – 23,3 трлн тенге. Кроме того, Минфин использует бумаги, привязанные к ставке TONIA – индикатору стоимости краткосрочных денег на денежном рынке Казахстана.

Еврооблигации как основа внешнего долга

Внешний долг правительства в значительной степени сформирован за счет еврооблигаций (ГЦБ, размещенные среди иностранных инвесторов). На них приходится 4,78 трлн тенге обязательств.

Помимо этого, Казахстан имеет обязательства перед международными финансовыми организациями. Так, долг перед Международным банком реконструкции и развития составляет 1,69 трлн тенге, перед Азиатским банком развития – 651,3 млрд тенге, перед Азиатским банком инфраструктурных инвестиций – 394,7 млрд тенге.

Еще 355,8 млрд тенге составляют государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке.

Долг акиматов

Отдельно Минфин приводит данные по долгам местных исполнительных органов. На 1 апреля 2026 года обязательства акиматов достигли 2,54 трлн тенге, или 5,27 млрд долларов.

Из этой суммы 1,02 трлн тенге регионы должны правительству, еще 1,52 трлн тенге – другим кредиторам.

Общий объем обязательств превысил 39 трлн тенге

Помимо прямого госдолга, существует и гарантированный государством долг. На начало апреля он составил 2,23 трлн тенге. Из них 656,3 млрд тенге приходится на внутренние обязательства, 1,57 трлн тенге – на внешние.

Еще 6 млрд тенге составил долг по государственным поручительствам. С учетом гарантированного долга и поручительств общий объем обязательств достиг 39,07 трлн тенге, или 81,15 млрд долларов.

Примечание. Расчеты Минфина приведены, исходя из курса 481,54 тенге за доллар на 31 марта 2026 года.

76,5 млрд долларов – это много или мало?

Казахстан входит в число стран мира с минимальной долговой нагрузкой. Уровень госдолга РК в 2025 году составил менее 23% от ВВП (данные МВФ). Это значительно ниже, чем у многих крупных экономик, не говоря про соседей по региону. Для сравнения: уровень госдолга у Узбекистана составляет 31,1%, у Китая – 96,3%, а у США – 125%.

Отдельно выделяется несколько стран. Например, Япония, где соотношение госдолга и ВВП – 229,6%! Такая высокая нагрузка объясняется старением населения и десятилетиями фискального стимулирования, когда государство активно увеличивало расходы для поддержания экономического роста. Следом идет Судан (221,5%), чья экономика подорвана затяжными конфликтами и гиперинфляцией.

У Сингапура уровень госдолга к ВВП 175,6%. Там правительство берет в долг для инвестирования и управления финансовыми потоками. К другим странам с высоким уровнем госдолга относятся: Греция (146,7%), Бахрейн (142,5%), Италия (136,8%), Сенегал (122,9%), Франция (116,5%).

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин заверил, что государственный долг Казахстана "находится под контролем", и подчеркнул, что он находится "в пределах установленных ковенантов", а также ниже, чем "в соседних странах, там данный показатель от 30% и выше".

