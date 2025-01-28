Жумангарин высказался о госдолге Казахстана

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева 28 января 2025 года заявил, что государственный долг Казахстана составляет 22,8% к ВВП, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что государство во всех странах является одним из основных инвесторов в экономику.

"Доля инвестиции Казахстана к ВВП – 17,2%. Эти инвестиции должны постоянно расти. Кроме того, это сигнал для прочих инвесторов. Если государство само не инвестирует, то естественно и остальные инвесторы не будут инвестировать. Тем не менее, на сегодняшний день у нас отмечаются определенные проблемы. Имеется существенная разница между собственными доходами и расходами, которую мы закрываем за счет займов, а также гарантированных и целевых трансфертов", – добавил он.

При этом он заявил, что дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7% к ВВП.

"Государственный долг на сегодняшний день составляет 22,8% к ВВП. Все эти показатели в пределах установленных ковенантов. К примеру, в соседних странах данный показатель составляет от 30% и выше", – указал Жумангарин.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в 2024 году рост экономики составил 4,8%. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.