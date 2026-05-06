#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Финансы

Гарнир с привкусом инфляции: почему пообедать в столовой теперь дороже, чем в ресторане

еда кафе, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:12 Фото: unsplash
Казахстанцы стали заметно больше тратить на питание вне дома. Однако вместе с ростом расходов ускоряются и цены в общепите. Особенно быстро в стране сейчас дорожают столовые, сообщает Zakon.kz.

Кто больше любит кафе: горожане или сельчане?

В среднем по итогам 2025 года расходы на питание вне дома составили 87,7 тыс. тенге на одно домохозяйство. Это на 3,5% больше, чем в 2024 и на 16,5% больше, чем годом ранее. На кафе, рестораны и столовые сегодня приходится 2,3% всех потребительских расходов. При этом, разрыв между городом и селом остается очень заметным.

По данным EnergyProm, в 2025 году городские семьи тратили на питание вне дома в среднем 105,9 тыс. тенге. В сельской местности показатель составил только 46 тыс. тенге.

Фактически жители городов оставляют в кафе, ресторанах и столовых в 2,3 раза больше денег, чем сельчане.

Больше всего на кафе тратят в Астане

Самые высокие расходы на питание вне дома зафиксированы в Астане. В среднем одно столичное домохозяйство тратит на кафе, рестораны и столовые 186,5 тыс. тенге в год. Это 4,4% всех потребительских расходов.

Следом идут:

  • Павлодарская область – 156,3 тыс. тенге;
  • Мангистауская область – 119,5 тыс. тенге;
  • Алматы – 108,3 тыс. тенге.

Меньше всего на питание вне дома тратят в Жамбылской (20,6 тыс. тенге в год на домохозяйство), Туркестанской (34,4 тыс. тенге) и Атырауской (35,6 тыс. тенге) областях.

Рынок растет быстро, но цены – еще быстрее

Сам рынок общепита продолжает активно расширяться. За 2025 год объем услуг в секторе достиг 1,8 трлн тенге – почти на треть больше, чем годом ранее. Только за первые 3 месяца 2026 года объем услуг составил 377,8 млрд тенге, увеличившись за год еще на 13,3%.

Продолжает расти и число заведений. В 2025 году в Казахстане работали 16,7 тыс. предприятий общественного питания против 15,8 тыс. годом ранее.

И самое главное. По итогам марта 2026 года услуги общественного питания подорожали на 13% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее рост составлял 11,3%.

Столовые VS рестораны

Сильнее всего за март выросли цены именно в столовых – сразу на 16,8%. Услуги кафе и ресторанов подорожали на 12%, фастфуд – на 11,5%.

Самый заметный рост цен зафиксирован в Мангистауской области – на 21,5%, а также в Жамбылской области – на 20,3%. Наименьшее удорожание наблюдалось в Акмолинской области – 6,3% и области Жетысу – 9,5%. Проще говоря, быстрее всего сейчас развиваются доступные форматы общепита, ориентированные на массового потребителя.

По подсчетам статистиков, фастфуд или комбо-обед в центре Алматы стоит около 3,3 тыс. тенге или около 7 долларов.

Сравним с питанием за границей

В принципе, цифры сопоставимые. В Казахстане на питание вне дома сейчас приходится 2,3% потребительских расходов домохозяйств. Для сравнения: в США показатель оценивается примерно в 5–6% располагаемого дохода, а в странах Евросоюза расходы на рестораны и гостиницы эквивалентны примерно 3,8% от доходов. А вот в Южной Корее доля расходов домохозяйств на рестораны (и отели) превышает 14% всех потребительских расходов.

По международным меркам питание вне дома в Казахстане пока остается относительно недорогим. Согласно данным Numbeo, страна занимает 50-е место из 139 стран по индексу ресторанных цен.

Это означает, что цены в казахстанских кафе и ресторанах в среднем примерно на 72% ниже, чем в Нью-Йорке, который принят за базу сравнения.

При этом внутри СНГ Казахстан уже не относится к самым дешевым странам для походов в кафе и рестораны. Самые низкие цены на питание вне дома зафиксированы в Узбекистане. Для сравнения: обед в недорогом кафе там обходится примерно в 4,3–4,8 доллара, тогда как в Казахстане – в 7,9–8,5 доллара. Обед в ресторане средней ценовой категории в РК стоит около 30 долларов против 22 долларов в Узбекистане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция
10:44, 02 апреля 2026
Почему в регионах Казахстана разная инфляция
На сколько обеды в кафе и ресторанах стали дороже
16:43, 11 сентября 2024
На сколько обеды в кафе и ресторанах стали дороже
Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция
11:17, 24 февраля 2026
Стали известны причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: