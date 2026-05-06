Гарнир с привкусом инфляции: почему пообедать в столовой теперь дороже, чем в ресторане

Казахстанцы стали заметно больше тратить на питание вне дома. Однако вместе с ростом расходов ускоряются и цены в общепите. Особенно быстро в стране сейчас дорожают столовые, сообщает Zakon.kz.

Кто больше любит кафе: горожане или сельчане?

В среднем по итогам 2025 года расходы на питание вне дома составили 87,7 тыс. тенге на одно домохозяйство. Это на 3,5% больше, чем в 2024 и на 16,5% больше, чем годом ранее. На кафе, рестораны и столовые сегодня приходится 2,3% всех потребительских расходов. При этом, разрыв между городом и селом остается очень заметным.

По данным EnergyProm, в 2025 году городские семьи тратили на питание вне дома в среднем 105,9 тыс. тенге. В сельской местности показатель составил только 46 тыс. тенге.

Фактически жители городов оставляют в кафе, ресторанах и столовых в 2,3 раза больше денег, чем сельчане.

Больше всего на кафе тратят в Астане

Самые высокие расходы на питание вне дома зафиксированы в Астане. В среднем одно столичное домохозяйство тратит на кафе, рестораны и столовые 186,5 тыс. тенге в год. Это 4,4% всех потребительских расходов.

Следом идут:

Павлодарская область – 156,3 тыс. тенге;

Мангистауская область – 119,5 тыс. тенге;

Алматы – 108,3 тыс. тенге.

Меньше всего на питание вне дома тратят в Жамбылской (20,6 тыс. тенге в год на домохозяйство), Туркестанской (34,4 тыс. тенге) и Атырауской (35,6 тыс. тенге) областях.

Рынок растет быстро, но цены – еще быстрее

Сам рынок общепита продолжает активно расширяться. За 2025 год объем услуг в секторе достиг 1,8 трлн тенге – почти на треть больше, чем годом ранее. Только за первые 3 месяца 2026 года объем услуг составил 377,8 млрд тенге, увеличившись за год еще на 13,3%.

Продолжает расти и число заведений. В 2025 году в Казахстане работали 16,7 тыс. предприятий общественного питания против 15,8 тыс. годом ранее.

И самое главное. По итогам марта 2026 года услуги общественного питания подорожали на 13% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее рост составлял 11,3%.

Столовые VS рестораны

Сильнее всего за март выросли цены именно в столовых – сразу на 16,8%. Услуги кафе и ресторанов подорожали на 12%, фастфуд – на 11,5%.

Самый заметный рост цен зафиксирован в Мангистауской области – на 21,5%, а также в Жамбылской области – на 20,3%. Наименьшее удорожание наблюдалось в Акмолинской области – 6,3% и области Жетысу – 9,5%. Проще говоря, быстрее всего сейчас развиваются доступные форматы общепита, ориентированные на массового потребителя.

По подсчетам статистиков, фастфуд или комбо-обед в центре Алматы стоит около 3,3 тыс. тенге или около 7 долларов.

Сравним с питанием за границей

В принципе, цифры сопоставимые. В Казахстане на питание вне дома сейчас приходится 2,3% потребительских расходов домохозяйств. Для сравнения: в США показатель оценивается примерно в 5–6% располагаемого дохода, а в странах Евросоюза расходы на рестораны и гостиницы эквивалентны примерно 3,8% от доходов. А вот в Южной Корее доля расходов домохозяйств на рестораны (и отели) превышает 14% всех потребительских расходов.

По международным меркам питание вне дома в Казахстане пока остается относительно недорогим. Согласно данным Numbeo, страна занимает 50-е место из 139 стран по индексу ресторанных цен.

Это означает, что цены в казахстанских кафе и ресторанах в среднем примерно на 72% ниже, чем в Нью-Йорке, который принят за базу сравнения.

При этом внутри СНГ Казахстан уже не относится к самым дешевым странам для походов в кафе и рестораны. Самые низкие цены на питание вне дома зафиксированы в Узбекистане. Для сравнения: обед в недорогом кафе там обходится примерно в 4,3–4,8 доллара, тогда как в Казахстане – в 7,9–8,5 доллара. Обед в ресторане средней ценовой категории в РК стоит около 30 долларов против 22 долларов в Узбекистане.