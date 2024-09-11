На сколько обеды в кафе и ресторанах стали дороже

Фото: Zakon.kz

По данным Бюро национальной статистики, в августе 2024 года отмечается значительный рост цен на услуги общественного питания, которые за год в среднем выросли на 9,4%, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о различных форматах заведений. К примеру, обед в ресторане подорожал на 10,3%, обед в столовой стал дороже на 9,6%, цены в фаст-фудах в среднем выросли на 12,4%. По данным Бюро нацстатистики, в прошлом году в Казахстане насчитывалось 5383 столовых, 4479 кафе и 2303 ресторана. Ранее мы рассказали, какие продукты назвали казахстанцы как наиболее подорожавшие в августе. Читайте также Дан старт строительству казахстанского завода по выпуску полиэтилена Экспортные пошлины на некоторые товары могут ввести в Казахстане

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