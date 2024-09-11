На сколько обеды в кафе и ресторанах стали дороже
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в августе 2024 года отмечается значительный рост цен на услуги общественного питания, которые за год в среднем выросли на 9,4%, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о различных форматах заведений.
К примеру, обед в ресторане подорожал на 10,3%, обед в столовой стал дороже на 9,6%, цены в фаст-фудах в среднем выросли на 12,4%.
По данным Бюро нацстатистики, в прошлом году в Казахстане насчитывалось 5383 столовых, 4479 кафе и 2303 ресторана.
Ранее мы рассказали, какие продукты назвали казахстанцы как наиболее подорожавшие в августе.
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