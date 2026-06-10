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Финансы

Moody's повысило рейтинг Фонда развития промышленности до уровня Baa2

Фонд развития промышленности , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:22 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Фонд развития промышленности" с уровня Baa3 до Baa2. Одновременно прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный".

Повышение рейтинга отражает возросшую стратегическую значимость Фонда развития промышленности для государства и группы Национального инвестиционного холдинга "Байтерек", а также его ключевую роль в реализации государственной политики по развитию обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.

В своем отчете Moody's отмечает укрепление позиций Фонда в структуре группы Национального инвестиционного холдинга "Байтерек", последовательное развитие и высокий уровень поддержки со стороны акционера и государства. По оценке агентства, Фонд является одним из ключевых институтов развития, обеспечивающих финансирование промышленного сектора экономики Казахстана. Moody's также отмечает устойчивое финансовое положение организации, достаточный уровень капитализации и ликвидности, а также способность выполнять задачи по финансированию долгосрочных инвестиционных проектов.

Сегодня АО "Фонд развития промышленности" является одним из крупнейших институтов развития и лидером лизингового рынка Казахстана. За последние три года объем портфеля Фонда увеличился более чем в два с половиной раза – с 1,2 трлн тенге на начало 2023 года до 3,1 трлн тенге в 2026 году.

Присвоенный стабильный прогноз отражает ожидания Moody's относительно сохранения устойчивых финансовых показателей Фонда, продолжения поддержки со стороны государства и Национального инвестиционного холдинга "Байтерек", а также способности организации поддерживать высокое качество деятельности даже в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

Фонд развития промышленности продолжит реализацию своей миссии по обеспечению устойчивого экономического роста страны посредством финансирования проектов в обрабатывающей промышленности и транспортно-логистической сфере, способствуя модернизации производственных мощностей и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Справочно:

В 2024 году Moody's повысило рейтинг Фонда с уровня Ba1 до Baa3. В 2025 году рейтинг был подтвержден на уровне Baa3. Повышение рейтинга до Baa2 в 2026 году стало очередным подтверждением возрастающей роли Фонда в реализации государственных задач по индустриальному развитию и модернизации экономики Казахстана.

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Айсулу Омарова
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