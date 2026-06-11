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Финансы

Нурбанк — спонсор крупнейшего бизнес-форума Евразии New Vision Forum

Бизнес-форум New Vision Forum, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:23 Фото: Нурбанк
С 11 по 13 июня в Алматы проходит одно из самых масштабных событий деловой жизни региона – New Vision Forum, который уже сегодня по праву называют крупнейшим бизнес-форумом Евразии.

На одной площадке собрались предприниматели, инвесторы, технологические лидеры, представители финтех-индустрии и визионеры новой экономики, чтобы обсудить будущее бизнеса, технологий и глобальной экономической трансформации.

В очередной раз Нурбанк выступает официальным спонсором форума, подтверждая собственную стратегию трансформации в современный технологичный банк, ориентированный на развитие цифровой экономики, инновационной инфраструктуры и новых финансовых сервисов для бизнеса.

Сегодня финансовый сектор переживает фундаментальную трансформацию: скорость, технологичность и гибкость становятся ключевыми факторами конкурентоспособности. Именно поэтому Нурбанк делает ставку на развитие современных банковских сервисов, которые выходят далеко за рамки классических расчетных инструментов и превращаются в полноценную цифровую инфраструктуру для роста и масштабирования бизнеса.

На площадке форума Нурбанк представляет линейку цифровых решений для юридических лиц и ИП Nur Business, включая FX-платформу для онлайн-конвертации валют по курсам, близким к биржевым, сервисы цифрового тенге, а также интеграционные решения 1C Direct, позволяющие объединить банковские операции и бухгалтерию в единую цифровую систему.

Одним из ключевых цифровых решений, представленных Нурбанком на New Vision Forum, стала FX-платформа Nur Business. Сервис позволяет корпоративным клиентам проводить валютные операции в онлайн-формате непосредственно через интернет-банкинг, обеспечивая быстрый и удобный доступ к операциям без необходимости посещения отделений Банка.

Бизнес-форум New Vision Forum, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:23

Фото: Нурбанк

Решение ориентировано на компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и расчеты с зарубежными партнерами. Использование платформы позволяет повысить эффективность управления валютными операциями, сократить объем ручных процедур и сделать процесс обслуживания более удобным для бизнеса.

Сегодня Нурбанк является одним из лидеров внедрения цифрового тенге в Казахстане. Банк уже реализовал все восемь функций работы с цифровым тенге – от открытия счета до конвертации. Все операции доступны дистанционно через интернет-banking Nur Business. На форуме банк демонстрирует практические сценарии использования цифрового тенге в корпоративных расчетах, обеспечивая клиентам прямой доступ к инфраструктуре цифровой валюты через интернет-banking.

Еще одним инновационным решением стала система 1C Direct, позволяющая синхронизировать банковские операции и бухгалтерские процессы, минимизируя ручные операции, ускоряя обработку платежей и существенно снижая операционные риски для бизнеса.

Павильон Нурбанка стал одной из наиболее посещаемых площадок форума. Здесь участники знакомятся с новыми сервисами транзакционного бизнеса, обсуждают перспективы цифровых валют, финтеха и будущего банковской индустрии, а также получают консультации экспертов банка по современным финансовым решениям.

Сегодня Нурбанк предлагает клиентам одну из наиболее широких линеек транзакционных решений в Казахстане. В мобильном приложении Nur24.kz уже реализована система подбора международных переводов, позволяющая клиентам сравнивать условия различных систем денежных переводов и выбирать наиболее выгодный и удобный способ отправки средств за рубеж.

"Мир вступает в эпоху, где скорость принятия решений, цифровая независимость и технологическое лидерство становятся новой валютой доверия. Для нас участие в New Vision Forum – это не просто партнерство с крупнейшей бизнес-площадкой региона. Это заявление о том, что Нурбанк готов быть активным участником формирования новой экономики Евразии. Мы убеждены: банк будущего – это уже не про стены, отделения и привычные сервисы. Это про интеллектуальные платформы, про экосистемы, которые помогают бизнесу расти быстрее, мыслить шире и выходить на глобальные рынки. И наша задача не догонять изменения, а создавать их вместе с клиентами", – отметил исполняющий обязанности председателя правления Нурбанка Алексей Мажуга.
Бизнес-форум New Vision Forum, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:23

Фото: Нурбанк

New Vision Forum уже сегодня называют одной из ключевых деловых платформ Евразии, где формируются новые партнерства, обсуждаются тренды глобальной экономики и рождаются решения, способные определить развитие на годы вперед.

АО "Нурбанк" действует на основании лицензии №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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Айсулу Омарова
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