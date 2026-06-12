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Финансы

В Астане объявлены победительницы проекта Business-Aru 2026

Business-Aru, Бизнес, грант, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 10:18 Фото: Банк ЦентрКредит
Business-Aru – образовательный проект Банка ЦентрКредит для поддержки и развития женского предпринимательства в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

11 июня 2026 года в Астане Банк ЦентрКредит совместно с Mastercard и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), EY объявил победительниц конкурса Business-Aru 2026. Второй год подряд этот проект объединяет женщин, готовых строить и развивать бизнес в Казахстане.

"Масштаб этого года превзошел все наши ожидания. Почти 10 000 заявок – это сигнал рынку: женщины в Казахстане хотят и умеют делать бизнес. Наша роль – создать среду, в которой каждая участница получит новые знания и компетенции, а также предложить финансовые инструменты для ведения бизнеса. Именно поэтому проект проводится на ежегодной основе, постоянно эволюционируя согласно текущей повестке", – прокомментировал Руслан Владимиров, Президент Банка ЦентрКредит.

Участницы прошли обучение по ключевым дисциплинам: финансам, маркетингу, продажам и управлению бизнесом. Около 1100 из них дошли до финального этапа и защитили собственные бизнес-планы.

"В этом году выбор победителей был особенно сложным, много сильных и по-своему уникальных проектов. Программа проводится в Казахстане уже второй год, и за это время количество заявок увеличилось в три раза, это подтверждает стремление женщин к созданию и развитию малого бизнеса в стране. Для Mastercard вопросы инклюзивного общества остаются одними из важнейших, и развитие женского предпринимательства – это ключевое направление работы компании как в Казахстане, так и в других странах мира. Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего развития Business Aru, поэтому намерены и дальше поддерживать программу", – отметил Санжар Жамалов, Генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии.

По итогам отбора жюри в составе представителей Банка ЦентрКредит, Mastercard и ЕБРР определило 5 победительниц, каждая из которых получила грант в размере 10 000 000 тенге на развитие своего бизнеса.

Business-Aru реализуется в рамках ESG-стратегии Банка ЦентрКредит и программы ЕБРР "Женщины в бизнесе", которая работает в Казахстане с 2015 года.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

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Айсулу Омарова
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