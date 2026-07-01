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Финансы

Halyk открыл Казахстан для миллиарда китайских пользователей AliPay

Halyk открыл Казахстан для миллиарда китайских пользователей AliPay, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:01 Фото: Halyk Bank
Теперь торговые точки, подключенные к POS-терминалам Halyk, могут принимать оплату по QR-кодам AliPay. Казахстан стал доступнее для миллиарда китайских пользователей.

Halyk объявляет о запуске приема платежей AliPay QR в своей эквайринговой сети терминалов. Казахстан вступает в новую эру платежного сервиса: теперь иностранные гости из КНР смогут расплачиваться привычным способом – прямо со смартфона – в тысячах торговых точек по всей стране. Пользование сервисом предельно просто: достаточно открыть мобильное приложение AliPay, выбрать функцию QR-платежа и поднести смартфон к Pos-терминалу Halyk.

AliPay – крупнейшая платежная платформа Китая, насчитывающая более миллиарда пользователей. Подключив ее к своей терминальной сети, Halyk снимает любые платежные барьеры для китайских гостей – теперь они могут расплачиваться привычным способом в тысячах торговых точек по всему Казахстану.

"Подключив AliPay к нашим терминалам, мы фактически закрыли последний пробел в обслуживании китайских гостей. Теперь наши коммерсанты получают доступ к самой широкой аудитории путешественников из КНР – без дополнительных касс, без обменников и без лишних действий для покупателя", – отмечают представители Halyk.

Актуальность проекта подтверждают цифры. По данным Министерства туризма и спорта РК, в 2025 году Казахстан посетили 15,7 млн иностранных гостей – почти на 71% больше, чем в 2023 году. Китай при этом удерживает второе место среди всех стран-источников туристов: за 11 месяцев 2025 года поток посетителей из КНР превысил 876 тысяч человек – больше, чем за весь 2024 год. Темп роста не снижается: только за первое полугодие 2025 года число туристов из Китая в казахстанских гостиницах увеличилось на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстан уже входит в топ-7 самых популярных зарубежных направлений среди китайских туристов, а бронирования авиабилетов из КНР в РК растут на десятки процентов год к году.

Halyk – единственный банк в Республике Казахстан, чья терминальная сеть поддерживает три доминирующие платежные платформы Китая (China union pay, Wechat , Alipay).

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Айсулу Омарова
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