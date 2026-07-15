Fitch Ratings подтвердило рейтинг ForteBank на уровне "BB" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ForteBank в иностранной и национальной валютах на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинг устойчивости банка (Viability Rating) на уровне "bb".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ForteBank в иностранной и национальной валютах на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинг устойчивости банка (Viability Rating) на уровне "bb".

В своем отчете Fitch отмечает, что подтверждение рейтинга отражает укрепление рыночных позиций ForteBank после приобретения Home Credit Bank, высокую прибыльность бизнеса и устойчивую ликвидность. По мнению агентства, объединенный банк существенно усилил свои позиции на рынке, увеличив долю по активам до 9,1%, что повышает его потенциал стать одним из системно значимых банков Казахстана.

Fitch Ratings также ожидает, что синергетический эффект от приобретения Home Credit Bank будет постепенно создавать дополнительную стоимость за счет расширения возможностей кросс-продаж, повышения операционной эффективности и оптимизации отдельных процессов. По оценке агентства, эти преимущества будут последовательно раскрываться в ближайшие годы.

Отдельно Fitch отмечает проводимую ForteBank политику по укреплению капитальной базы. Агентство учитывает дополнительное увеличение капитала Банка на 46,1 млрд тенге в июне 2026 года и прогнозирует дальнейшее укрепление показателей капитализации в течение 2026-2027 годов.

В отчете также подчеркиваются устойчивое фондирование и высокая ликвидность ForteBank. В 2025 году розничные депозиты выросли на 49%, а синергия с Home Credit Bank позволила дополнительно диверсифицировать ресурсную базу банка.

"Подтверждение рейтинга Fitch Ratings – это независимая оценка устойчивости бизнес-модели ForteBank. Агентство отметило ключевые преимущества Forte, включая укрепление рыночных позиций, синергетический эффект от приобретения Home Credit Bank и сильную ликвидность. Мы продолжим укреплять позиции ForteBank, развивать универсальную бизнес-модель и создавать долгосрочную ценность для наших клиентов, партнеров и инвесторов", – отметил председатель правления АО "ForteBank" Талгат Куанышев.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.1.965.133 от 14.07.2026 выдана АО "ForteBank".