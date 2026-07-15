Доверие в цифрах: Bank RBK – №1 по темпам роста вкладов населения

К 1 июня текущего года вклады населения в казахстанских банках достигли очередного рекорда, впервые перевалив за 29 трлн тг. Месячный рост составил 2,5%, годовой – внушительные 18%.

Среди топовых банков – держателей депозитов физических лиц наибольший рост портфеля розничных вкладов продемонстрировал Bank RBK: сразу плюс 9,2%, до 855,8 млрд тенге, сообщает Ranking.kz со ссылкой на статистику Национального банка РК.

По данным аналитиков, фининститут также уверенно и с заметным отрывом от прочих крупнейших БВУ РК лидирует по годовому росту показателя: плюс 43,1% к 1 июня 2025-го. Это говорит о стабильном росте показателей Bank RBK и о крепнущем доверии казахстанцев к этому банку.

У фининститута максимально широкая линейка продуктов в секторе, закрывающая потребности практически всех групп населения: гибкие вклады Smart с ежедневной капитализацией и Depositum с ежемесячной выплатой процентов, накопительные Dream, Grand и Safe, а также целевой депозит Aqyl в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Как отмечают эксперты Ranking.kz, именно сберегательный депозит Grand с повышенной ставкой вознаграждения остается одним из самых популярных розничных продуктов Bank RBK. Вклад предусматривает ставку вознаграждения от 4,89% до 17,52% (ГЭСВ – от 5,00% до 19,00%), а также возможность бесплатно оформить премиальную дебетовую платежную карту без комиссии за обслуживание (согласно тарифам) на весь срок ее действия. Дополнительным преимуществом для держателей премиальных карт является участие в программе лояльности Sarqyt с кешбэком до 8%.

Примечательно, что почти 96% всего объема вкладов населения концентрирует топовая десятка фининститутов в секторе. Всего же в стране, напомним, работают 23 банка, в том числе 10 дочерних.

На втором месте по месячному росту вкладов населения среди банков топовой десятки расположился Freedom Bank: плюс 5,4%, до 943,6 млрд тенге. По годовому увеличению показателя фининститут также попал в тройку лучших: плюс 38,6%.

Замыкает топ-3 по месячному росту объема розничных вкладов Банк ЦентрКредит: плюс 3,8%, до 3,6 трлн тенге.

А вот в годовой динамике, согласно статистике Нацбанка, в топ-3 по приросту оказался ForteBank: плюс 30,7%, до 1,4 трлн тенге. Также стоит отметить показатели работающего в рамках системы жилстройсбережений Отбасы банка, нарастившего портфель вкладов населения на 30,1% за год, до 3,3 трлн тенге.

В целом в месячной динамике в плюсе оказались 9 банков топовой десятки и 17 БВУ в целом по сектору (отметим: у одного банка – американской "дочки", Ситибанк Казахстан – в силу бизнес-модели вообще нет вкладов физлиц). В годовой динамике рост объема розничных депозитов продемонстрировали 8 банков топовой десятки и 12 БВУ в целом по сектору.

Тем временем доля вкладов населения в общем объеме депозитов в казахстанских банках приблизилась к 60%. Для сравнения: еще месяцем ранее показатель составлял 59,3%, год назад – 57,3%, пятью годами ранее – 50,2%, а десять лет назад – 43,5%. Таким образом, именно средства населения становятся ключевым источником фондирования для БВУ РК, что повышает важность уровня доверия населения к фининститутам в секторе.

Эксперты резюмировали, что банковские депозиты остаются для казахстанцев базовым, понятным и выгодным способом накопления средств. Этот вид инвестиций имеет ряд явных и очевидных даже для далеких от финансового рынка людей преимуществ.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021



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