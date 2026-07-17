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Стало известно, когда национальный QR станет доступен казахстанцам

QR-код, QR код, QR code, оплата через QR код, оплата через QR, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 11:57 Фото: freepik
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 17 июля на брифинге сообщил, что с 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработает национальный QR, передает корреспондент Zakon.kz.

Сулейменов сообщил, что официальный запуск национального QR состоится 19 июля. Однако, поскольку эта дата выпадает на воскресенье, его функционал решили продемонстрировать журналистам уже сегодня.

"Клиенты смогут самостоятельно, беспрепятственно оплачивать через свое приложение и сервисы. Это была не простая работа в реализации. Но я хочу подчеркнуть, что это наконец-то подходит к своему логическому завершению – реализации. В этой связи, наверное, хотел бы также поблагодарить и банки второго уровня, потому что они проявили достаточно большую активность. С учетом технических характеристик их собственных систем они выстраивали свои сервисы, которые мы потом попросили и предложили объединить в единый", – заявил он.

Он также отметил, что внедрение системы потребовало времени. Для этого пришлось провести масштабную техническую работу, чтобы обеспечить взаимную совместимость сервисов и безопасность передаваемых данных.

"Я считаю, что в целом национальная цифровая финансовая инфраструктура – это значимый фундамент, значимый вклад в построение цифрового государства, о котором говорит президент. Это вклад в построение современного цифрового государства", – дополнил Тимур Сулейменов.

Ранее мы писали, что такое единый QR-код и как он изменит жизнь казахстанцев.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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