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Финансы

В БЦК доступен сервис QR-платежей и переводов по номеру телефона между всеми банками

Банк ЦентрКредит, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:08 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит сообщает о расширении возможностей сервиса межбанковских QR-платежей с 19 июля т.г. в связи с подключением всех банков Казахстана.

Клиенты смогут в привычном мобильном приложении своего банка мгновенно переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду вне зависимости от того, в каком банке обслуживается продавец.


"Внедрение сервиса межбанковских QR-платежей во всех БВУ – в первую очередь комфорт для клиентов, который обеспечит дополнительную свободу выбора при оплате. БЦК одним из первых подключился к этому сервису еще в 2025 году, собранная аналитика показывает упрощение межбанковских платежей и возможность бизнесу сократить операционные расходы на эквайринг", – прокомментировал президент АО "Банк ЦентрКредит" Руслан Владимиров.

Сервис доступен в мобильном приложении bcc.kz

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

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Айсулу Омарова
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