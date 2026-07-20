Как покупки по QR изменят платежный рынок Казахстана

19 июля Halyk завершит переход от адаптационной модели к целевой, став одним из первых участников, поддержавших проект Национального Банка еще в 2025 году. QR-платежи будут работать на базе Национальной платежной корпорации, для бизнеса условия останутся выгодными.

"Запуск межбанковского QR – это событие национального масштаба и важный этап развития платежной инфраструктуры Казахстана. Речь идет не просто о новом способе оплаты, а о формировании единого платежного пространства страны, где технологии работают в интересах людей, бизнеса и экономики. Каждый такой шаг делает финансовую систему Казахстана более современной, открытой и эффективной. Единый QR устраняет технологические барьеры между банками, расширяет возможности предпринимателей и делает повседневные платежи миллионов казахстанцев еще более удобными. Как крупнейший банк Казахстана мы рады открыть эту возможность для миллионов наших клиентов. Совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и Национальной платежной корпорацией создана надежная инфраструктура, которая уже сегодня обеспечивает проведение миллионов безопасных и быстрых платежей. Для предпринимателей это означает доступ к клиентам всех банков, рост безналичных расчетов и новые возможности для развития бизнеса. Со своей стороны, мы сохранили привлекательные условия обслуживания, а комиссия при оплате через QR Halyk остается одной из самых низких на рынке 0,5%", – рассказал первый заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев.

До запуска проекта Halyk совместно с НПК и другими банками второго уровня провел масштабную работу по функциональному и нагрузочному тестированию системы. Результаты подтвердили, что межбанковская инфраструктура для QR-платежей работает стабильно, надежно и готова к полноценной эксплуатации.

Высокая конкуренция и более качественный сервис

Для потребителей повседневные покупки по всей стране станут еще удобнее. После обновления мобильного приложения оплачивать покупки по QR-коду можно будет через приложение любого банка без лишних действий на любом из более, чем 180 тысяч POS-терминалов банка.

Безусловно, главным бенефициаром растущей конкуренции между банками станут клиенты. Для 8,5 млн пользователей Halyk SuperApp это означает больше возможностей для выбора, более качественный сервис и более выгодные программы лояльности.

Специальная акция для клиентов

Сканируйте QR-код через Halyk SuperApp при оплате в POS-терминалах других банков и получайте 1% бонусов. Акция доступна для участников Halyk + и действует до 31 августа 2026 года включительно.

Ниже расходы, больше возможностей

Услуга единого QR для бизнеса будет доступна автоматически 19 июля в рамках действующего договора эквайринга. Межбанковские платежи помогут предпринимателям расширить клиентскую базу, а на базе межбанковского QR смогут развиваться программы лояльности, рассрочки и другие сервисы для привлечения клиентов и роста продаж.

Кроме того, единая система позволит сократить расходы: не потребуется приобретать дополнительные терминалы и оплачивать обслуживание каждого из них.

Эти изменения принесут пользу большинству предпринимателей, учитывая, что мобильным приложением Halyk уже пользуются 350 тысяч юридических лиц. Информация по актуальным тарифам доступна на официальном сайте банка.

Почему это безопасно

Еще одно важное преимущество межбанковского QR – безопасность. В его основе лежит ссылочный QR-код, который содержит уникальный идентификатор платежа. После сканирования клиент получает реквизиты напрямую от банка и подтверждает оплату в своем банковском приложении. Это исключает возможность подмены платежных данных.

Дополнительную защиту обеспечивает антифрод-мониторинг. Банки годами развивали системы выявления и предотвращения мошенничества, и этот опыт используется в системе межбанковских QR-платежей, помогая сделать расчеты еще безопаснее для клиентов.

При этом единый QR – не единственный канал расчетов. То есть, он не заменяет существующие инструменты, а дополняет их.

Мировой тренд

Простота и удобство платежей сделали QR-технологию востребованной во всем мире. По данным CoinLaw, оплата по QR стала одним из самых популярных способов цифровых расчетов: к 2026 году количество таких транзакций достигло 380 млрд, а их доля превысила 40% от общего объема цифровых платежей. В этом контексте банки Казахстана не только следуют мировому тренду, но и активно участвуют в развитии современной платежной инфраструктуры. Особенно значима роль Halyk, который одним из первых поддержал инициативу Национального Банка.



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