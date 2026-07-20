Fitch подтвердило рейтинг Отбасы банка на уровне BBB, прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте Отбасы банка (дочерняя организация холдинга "Байтерек") на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу "Стабильный".

Подтверждение рейтинга отражает устойчивое финансовое положение банка, высокое качество активов, стабильную ресурсную базу и его системную роль в развитии жилищного финансирования Казахстана.

"Сегодня в Отбасы банке открыто более 4 миллионов депозитов. За каждым из них стоит доверие казахстанских семей, которые последовательно идут к своей цели – приобретению собственного жилья. Для нас рейтинг Fitch является независимым международным подтверждением финансовой устойчивости банка, эффективности нашей бизнес-модели и высокого уровня доверия со стороны вкладчиков. В статусе национального института развития мы выполняем не только финансовую, но и важную государственную миссию – обеспечиваем прозрачное и справедливое распределение жилья. Благодаря цифровизации процессов за последний год объем распределения жилья увеличился в три раза, а новоселье уже отметили 21 906 граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье", – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Фото: Отбасы банк

За первое полугодие 2026 года новые депозиты в Отбасы банке открыли 485 252 казахстанца. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа новых вкладчиков объясняется тем, что в дальнейшем накопленные сбережения в Отбасы банке позволят казахстанцам взять ипотеку по доступным ставкам – от 3,5% годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%).

Доля банка в долгосрочных вкладах населения составляет 39%. На сберегательных счетах клиентов уже собрано 3,3 трлн теңге.

Ежедневно с помощью Отбасы банка 320 казахстанцев получают займы и празднуют новоселье. Доля банка в портфеле ипотеки страны составляет 55%. С начала года выдано 43 687 доступных займов.

Банк также демонстрирует один из лучших показателей качества кредитного портфеля среди банков второго уровня. Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) составляет 0,14%, тогда как средний показатель по банковскому сектору равен 4,19%.

Отбасы банк поднялся на 4 место по активам. Также он занимает 6 место по собственному капиталу среди казахстанских БВУ.

На сегодня благодаря поддержке Отбасы банка и надежности системы жилстройсбережений 679 644 казахстанские семьи живут в собственных домах.