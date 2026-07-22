Кредитный профиль Самрук-Энерго достиг инвестиционного уровня: Moody's впервые присвоил компании рейтинг Baa2

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings впервые присвоило АО "Самрук-Энерго" долгосрочный рейтинг эмитента на инвестиционном уровне Baa2 в иностранной и национальной валюте с прогнозом "Стабильный".

В сопоставлении со шкалой Fitch данный уровень на две ступени выше действующего рейтинга компании от Fitch Ratings, ранее подтвержденного на уровне BB+.

Присвоение инвестиционного рейтинга отражает устойчивое финансовое положение АО "Самрук-Энерго", сильные рыночные позиции и стратегическую значимость компании для энергетической системы Казахстана, а также устойчивый рост по операционной деятельности.

По оценке агентства, деятельность компании осуществляется в благоприятной регуляторной среде. Долгосрочное тарифное регулирование, механизм платы за мощность и возможность пересмотра тарифов обеспечивают предсказуемость доходов и создают условия для реализации масштабной инвестиционной программы. Дополнительным фактором устойчивости Moody’s называет растущий спрос на электроэнергию в Казахстане и сохраняющийся дефицит генерирующих мощностей, что поддерживает высокую загрузку действующих электростанций компании.

Moody’s также высоко оценило масштаб и диверсификацию активов АО "Самрук-Энерго". Компания обеспечивает около трети установленной мощности страны, является крупнейшим владельцем гидроэлектростанций в Казахстане, реализует проекты в области возобновляемых источников энергии и последовательно модернизирует ключевые производственные объекты. Агентство отмечает уверенный рост финансовых показателей компании в последние годы и прогнозирует дальнейшее укрепление операционных результатов после завершения реализации крупных инвестиционных проектов.

Получение рейтинга инвестиционного уровня от Moody’s подтверждает высокую кредитоспособность АО "Самрук-Энерго", способствует укреплению доверия со стороны международных инвесторов и финансовых институтов, а также расширяет возможности компании по привлечению долгосрочного финансирования для реализации стратегических проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности и устойчивое развитие энергетического комплекса Республики Казахстан.