#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.59
536.22
5.96
Финансы

Кредитный профиль Самрук-Энерго достиг инвестиционного уровня: Moody's впервые присвоил компании рейтинг Baa2

Присвоило рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:15 Фото: сгенерировано ИИ
Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings впервые присвоило АО "Самрук-Энерго" долгосрочный рейтинг эмитента на инвестиционном уровне Baa2 в иностранной и национальной валюте с прогнозом "Стабильный".

В сопоставлении со шкалой Fitch данный уровень на две ступени выше действующего рейтинга компании от Fitch Ratings, ранее подтвержденного на уровне BB+.

Присвоение инвестиционного рейтинга отражает устойчивое финансовое положение АО "Самрук-Энерго", сильные рыночные позиции и стратегическую значимость компании для энергетической системы Казахстана, а также устойчивый рост по операционной деятельности.

По оценке агентства, деятельность компании осуществляется в благоприятной регуляторной среде. Долгосрочное тарифное регулирование, механизм платы за мощность и возможность пересмотра тарифов обеспечивают предсказуемость доходов и создают условия для реализации масштабной инвестиционной программы. Дополнительным фактором устойчивости Moody’s называет растущий спрос на электроэнергию в Казахстане и сохраняющийся дефицит генерирующих мощностей, что поддерживает высокую загрузку действующих электростанций компании.

Moody’s также высоко оценило масштаб и диверсификацию активов АО "Самрук-Энерго". Компания обеспечивает около трети установленной мощности страны, является крупнейшим владельцем гидроэлектростанций в Казахстане, реализует проекты в области возобновляемых источников энергии и последовательно модернизирует ключевые производственные объекты. Агентство отмечает уверенный рост финансовых показателей компании в последние годы и прогнозирует дальнейшее укрепление операционных результатов после завершения реализации крупных инвестиционных проектов.

Получение рейтинга инвестиционного уровня от Moody’s подтверждает высокую кредитоспособность АО "Самрук-Энерго", способствует укреплению доверия со стороны международных инвесторов и финансовых институтов, а также расширяет возможности компании по привлечению долгосрочного финансирования для реализации стратегических проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности и устойчивое развитие энергетического комплекса Республики Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Рейтинги АО &quot;Самрук-Энерго&quot;
15:40, 01 октября 2025
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "Самрук-Энерго"
Фонд развития промышленности
14:22, 10 июня 2026
Moody's повысило рейтинг Фонда развития промышленности до уровня Baa2
Повысило рейтинги Kaspi до инвестиционного уровня
11:08, 13 сентября 2024
Moody’s повысило рейтинги Kaspi до инвестиционного уровня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элизабет Турсынбаева и Этери Тутберидзе
14:49, Сегодня
Связь травмы Турсынбаевой с системой подготовки и сменой поколений в группе Тутберидзе
&quot;Тобыл&quot;
14:30, Сегодня
Российское СМИ сделало прогноз на матч "Паневежис" — "Тобыл" в Лиге Конференций
Валат Мусаев
14:20, Сегодня
Казахстанский стрелок Валат Мусаев выиграл чемпионат мира в Эстонии
Баходир Джалолов
13:53, Сегодня
Выпускники школы двукратного чемпиона ОИ Джалолова получили дипломы и сертификаты тренеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: