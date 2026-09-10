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Финансы

Astana Finance Days 2026: мировой капитал на 26 трлн долларов встретился в Астане

конференция, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:27 Фото: МФЦА
В Астане завершает работу IX международный финансовый форум Astana Finance Days 2026 (AFD), сообщает Zakon.kz.

Двухдневный саммит под девизом Delivering Impact. Capital in Action объединил 8 000 участников из 90 стран мира.

Площадка Международного финансового центра "Астана" собрала архитекторов глобальной финансовой системы, государственных регуляторов, лидеров технологического сектора и топ-менеджеров крупнейших инвестдомов.

В работе форума участвовали гиганты мировой индустрии управления активами: BlackRock, суммарно распоряжающийся более чем 15 трлн долларов, Goldman Sachs, Capital Group, Brookfield, E Fund Management и Rothschild & Co. Совокупный объем капитала под управлением компаний-участников превысил отметку в 26 трлн долларов.

МФЦА, AFD 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:27

Фото: МФЦА

Участники форума сфокусировали внимание на вопросах трансформации структуры мировой финансовой системы, токенизации реальных активов, развитии искусственного интеллекта, защите прав инвесторов и реализации масштабных инфраструктурных инициатив.

В первый день работы деловая программа охватила роль суверенного капитала в экономическом росте, будущее платежной инфраструктуры и развитие юниорных горнорудных проектов. Центральным событием стала пленарная сессия "Трансформация архитектуры финансов". В ней участвовали председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, управляющий МФЦА Ренат Бектуров, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель Network School Баладжи Сринивасан и глобальный руководитель решений по стейблкоинам в Anchorage Digital Серджио Мелло. Спикеры обсудили цифровой тенге, крипторезервы, децентрализованные финансы и внедрение ИИ в управление денежными потоками. Пресс-служба МФЦА

Важной частью программы стала работа платформы Junior Mining Platform. Из 48 поступивших проектов 23 прошли отбор и получили возможность провести питчинг перед инвесторами. Параллельно прошел закрытый Консультативный совет по исламским финансам и вторая ежегодная встреча Тюркского совета по зеленым финансам с участием представителей стран Тюркского региона.

МФЦА, AFD 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:27

Фото: МФЦА

Регуляторный блок представил круглый стол Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), объединивший финансовых регуляторов Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании между Национальным банком Грузии и AFSA, а также между AFSA и Агентством финансового надзора Хорватии (HANFA). Отдельно в рамках проекта токенизации зерна Tech Hub Limited подписал соглашения с Concordia Group Ltd. и Aitas Agro Ltd.

МФЦА также впервые презентовал AIDA (AIFC Intelligent Digital Assistant) – мультиязычного интеллектуального помощника для навигации по сервисам Центра, который обрабатывает текстовые и голосовые запросы в режиме реального времени.

Второй день форума посвятили роли Казахстана как регионального финансового и торгового хаба, развитию рынка капитала, авиационному финансированию, прямым инвестициям и креативным индустриям. На пленарной сессии "От транзита к транзакциям" председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, управляющий МФЦА Ренат Бектуров и представители Goldman Sachs и Brookfield обсудили превращение транспортных потоков в инвестиционные сделки. Пресс-служба МФЦА

В секторе авиационного финансирования МФЦА представил первый аналитический отчет по рынку Центральной Азии и объявил об успешном структурировании лизинговой сделки для казахстанской грузовой авиакомпании Jupiter Jet с американским лизингодателем. МФЦА и Банк Развития Казахстана заключили меморандум о поддержке проектов в области экологичного авиационного топлива (SAF).

МФЦА, форум, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:27

Фото: МФЦА

В технологическом треке биржевая площадка AIX объявила о торжественном запуске торгов углеродными единицами добровольного рынка, верифицированными по международному стандарту VCS. Tech Hub Ltd. и ōzen заключили соглашение о токенизации музыкальных роялти. В свою очередь, аналитический центр AIFC Insights презентовал отчет о потребностях ИИ в вычислительных мощностях и энергетической инфраструктуре.

В секторе креативных индустрий прошел Creative Pitch Day 2026, где инвесторам представили 19 лучших проектов из более чем 100 заявок. Регулятор AFSA объявил о создании правовой основы для тестирования контрактов на события (Event-Based Contracts) в рамках FinTech Lab и признал клиринговые сертификаты участия квалифицированными инвестициями.

МФЦА, AFD 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:27

Фото: МФЦА

Дополнительно МФЦА представил концепцию создания регионального перестраховочного хаба AIFC Reinsurance Hub для работы с крупными корпоративными и инфраструктурными рисками по нормам английского общего права.

Завершением двухдневного форума стало вручение премий AIFC Awards 2026 и AIFC Legal Award 2026, где за вклад в развитие экосистемы наградили ключевые финансовые, юридические и технологические компании региона.

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Айсулу Омарова
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