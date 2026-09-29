Moody’s присвоило АО "Кселл" инвестиционный кредитный рейтинг Baa3 со стабильным прогнозом

АО "Кселл" сообщает о присвоении международным рейтинговым агентством Moody’s Ratings долгосрочного рейтинга эмитента на уровне Baa3, который на одну ступень превышает текущий рейтинг Fitch Ratings на уровне ВВ+, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг Baa3 относится к инвестиционной категории и является самым высоким международным кредитным рейтингом в истории Kcell. Его присвоение стало важной вехой в развитии Компании и отражает сильные рыночные позиции Kcell, устойчивое финансовое положение и дальнейшие перспективы улучшения финансового профиля, стратегические отношения с АО "Казахтелеком", а также принадлежность к группе АО "Самрук-Қазына" и значимость Компании для развития цифровой инфраструктуры Казахстана.

Среди ключевых факторов рейтинга Moody’s отмечает сильную конкурентную позицию Kcell как второго по величине оператора мобильной связи в Казахстане (по количеству абонентов), высококачественный частотный ресурс, обширное покрытие сети на всей территории страны, лидирующие позиции на рынке 5G, улучшение динамики абонентской базы и рост рыночной доли. Агентство также ожидает постепенное улучшение финансового профиля Kcell в ближайшие один-два года по мере монетизации инвестиций в сеть, роста выручки и показателя EBITDA и снижения капиталоемкости инвестиционной программы.

Фото: Kcell

Важным фактором рейтинга является поддержка контролирующего акционера и интеграция Kcell в группу Казахтелекома и Самрук-Қазына. Moody’s отмечает тесные стратегические отношения Kcell с Казахтелекомом, которые обеспечивают Компании операционные преимущества за счет доступа к оптоволоконной инфраструктуре акционера, совместного активного развития конвергентных продуктов, возможностей перекрестных продаж и финансовой поддержки, включая предоставление гарантий по отдельным долговым обязательствам с целью улучшения условий финансирования.

При определении итогового рейтинга Moody’s также учитывает конечный государственный контроль через Самрук-Қазына и стратегическую значимость Kcell для цифровизации Казахстана, развития телекоммуникационной инфраструктуры национального масштаба и реализации ключевых государственных программ по расширению доступности связи. Агентство оценивает вероятность чрезвычайной поддержки Kcell со стороны государства в случае необходимости как высокую.

Присвоение компании первого рейтинга агентством Moody’s на уровне инвестиционного Ваа3 – важная веха в истории Kcell и независимое подтверждение устойчивости нашей бизнес-модели и стратегической значимости Компании для телекоммуникационной отрасли Казахстана. Мы реализуем масштабную программу развития сети и инфраструктуры 5G, создавая основу для дальнейшего повышения качества и доступности цифровых услуг. Мы высоко ценим стратегическую роль Самрук-Қазына, являясь единственным мобильным оператором в структуре Фонда АО "Самрук-Қазына", и поддержку нашего контролирующего акционера – Казахтелекома. Сильные рыночные позиции Kcell, масштаб реализуемых проектов и поддержка группы формируют прочную основу для долгосрочного устойчивого развития Компании. Председатель правления АО "Кселл" Аскар Жамбакин

Moody’s положительно оценивает ликвидность Kcell. По оценке агентства, доступных источников ликвидности достаточно для покрытия долговых обязательств, капитальных затрат и операционных потребностей Компании в течение следующих 12-18 месяцев.

Рейтинг инвестиционной категории Ваа3 – важный результат нашей последовательной работы по укреплению финансового профиля Kcell и диверсификации источников финансирования. Мы активно сотрудничаем не только с ведущими банками второго уровня, такими как АО "Народный банк Казахстана", АО ДБ "Банк Китая в Казахстане", АО "Нурбанк", но и с ведущими институтами развития – АО "Банком развития Казахстана" и Евразийским банком развития, активно работаем на рынках капитала KASE и AIX и расширяем доступ к различным инструментам финансирования. Для нас принципиально важны прозрачность, высокое качество корпоративного управления и открытый диалог с инвесторами, кредиторами и рейтинговыми агентствами. Новый рейтинг расширяет возможности Kcell на финансовых рынках и создает дополнительную основу для формирования эффективной и сбалансированной структуры финансирования дальнейшего развития Компании. Главный финансовый директор АО "Кселл" Сабигат Рахметов

Стабильный прогноз по присвоенному рейтингу отражает ожидания Moody’s относительно постепенного дальнейшего улучшения EBITDA и укрепления других финансовых показателей Компании по мере монетизации инвестиций в сеть и снижения инвестиционной нагрузки в следующие 12-18 месяцев.

Фото: Kcell

По итогам шести месяцев выручка компании увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 138,4 млрд тенге. Рост был обеспечен прежде всего увеличением потребления мобильного интернета и цифровых сервисов, а также расширением абонентской базы, при этом без пересмотра тарифной политики. Операционная эффективность компании продолжила укрепляться. Показатель EBITDA вырос на 13%, достигнув 53,8 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA увеличилась до 38,9%. Чистая прибыль составила 7,9 млрд тенге, что на 40,5% выше результата аналогичного периода прошлого года.

Одновременно Kcell сохраняет высокий уровень инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам первого полугодия 2026 года капитальные затраты составили более 32 млрд тенге и были направлены на дальнейшее расширение покрытия, строительство новых базовых станций и повышение качества связи. Абонентская база компании увеличилась на 11,2% и достигла 9,05 млн клиентов, что отражает эффективность коммерческой стратегии, конкурентоспособность продуктового портфеля и устойчивый спрос на услуги компании.

Ключевым драйвером роста остается развитие сети пятого поколения. По итогам первого полугодия количество базовых станций 5G в сети Kcell достигло 3 034 по всей территории Казахстана. Компания также продолжает расширять доступ к современным услугам связи в сельской местности.

Компания продолжила активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры. За первое полугодие в эксплуатацию было введено более 650 новых базовых станций, свыше половины из которых поддерживают технологию 5G. Последовательное расширение сети позволило обеспечить охват населения сетью 4G на уровне 91,37%, а сетью 5G – 64,29%.

В числе факторов, сдерживающих кредитную оценку Kcell, агентство отмечает текущую высокую инвестиционную нагрузку, связанную прежде всего с развитием проекта 5G и модернизацией сети, временный отрицательный свободный денежный поток на этапе активного инвестиционного цикла, а также необходимость дальнейшей монетизации осуществленных инвестиций. При этом Moody’s ожидает переход к положительному свободному денежному потоку и улучшение финансовых показателей по мере завершения наиболее капиталоемкой фазы инвестиционной программы.

Kcell последовательно укрепляет свой кредитный профиль. В 2017 году Fitch Ratings впервые присвоило Компании долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BB со стабильным прогнозом. В 2020 году рейтинг был повышен до BB+. Присвоение Moody’s рейтинга Baa3 стало следующим значимым этапом: впервые в истории Kcell международный кредитный рейтинг Компании достиг инвестиционной категории.