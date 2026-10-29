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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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$
453.71
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Финансы

Казахстанцы смогут оплачивать покупки по QR-коду в пяти странах

QR-код, QR код, QR code, оплата через QR код, оплата через QR, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 04:57 Фото: freepik
В Таджикистане прошла четвертая региональная встреча представителей национальных банков Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана по вопросам совместного развития платежных систем, сообщает Zakon.kz.

Страны обменялись опытом в области развития национальных платежных платформ и систем мгновенных платежей, внедрения стандартов QR-кода.

"Отдельное внимание уделено перспективам трансграничных платежей, в рамках которых представлены подходы к организации взаимодействия национальных систем мгновенных платежей и цифровых валют", – сообщили 29 октября 2026 года в Национальном банке РК.

Участники встречи поддержали предложение Казахстана объединить национальные системы QR-платежей. До конца 2026 года страны планируют разработать механизм.

Это позволит жителям Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана оплачивать покупки и услуги за границей через привычное приложение своего банка, а также мгновенно переводить деньги друг другу.

Казахстанская сторона также выступила с предложениями о совместных мерах по обмену информацией и подходах к регулированию цифровых активов.

Стороны также обсудили вопросы обеспечения надежности функционирования платежных систем и защиты платежной инфраструктуры от кибератак, применения технологий искусственного интеллекта, SupTech и RegTech в надзоре за платежными системами, а также актуальные практики противодействия мошенничеству.

На брифинге 23 октября 2026 года председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов объяснил, сохранится ли ставка по депозиту после снижения базовой ставки и на какие вклады стоит обратить внимание казахстанцам.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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