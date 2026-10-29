Казахстанцы смогут оплачивать покупки по QR-коду в пяти странах
Страны обменялись опытом в области развития национальных платежных платформ и систем мгновенных платежей, внедрения стандартов QR-кода.
"Отдельное внимание уделено перспективам трансграничных платежей, в рамках которых представлены подходы к организации взаимодействия национальных систем мгновенных платежей и цифровых валют", – сообщили 29 октября 2026 года в Национальном банке РК.
Участники встречи поддержали предложение Казахстана объединить национальные системы QR-платежей. До конца 2026 года страны планируют разработать механизм.
Это позволит жителям Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана оплачивать покупки и услуги за границей через привычное приложение своего банка, а также мгновенно переводить деньги друг другу.
Казахстанская сторона также выступила с предложениями о совместных мерах по обмену информацией и подходах к регулированию цифровых активов.
Стороны также обсудили вопросы обеспечения надежности функционирования платежных систем и защиты платежной инфраструктуры от кибератак, применения технологий искусственного интеллекта, SupTech и RegTech в надзоре за платежными системами, а также актуальные практики противодействия мошенничеству.
На брифинге 23 октября 2026 года председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов объяснил, сохранится ли ставка по депозиту после снижения базовой ставки и на какие вклады стоит обратить внимание казахстанцам.