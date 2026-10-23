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Экономика и бизнес

Когда банки могут снизить ставки по депозитам казахстанцев

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года объяснил, сохранится ли ставка по депозиту после снижения базовой ставки и на какие вклады стоит обратить внимание казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что происходит с депозитами при снижении базовой ставки: если человек открыл депозит в период высокой базовой ставки, сохраняется ли первоначальная ставка вознаграждения или банк может ее снизить вслед за снижением базовой ставки.

"Нет, она сохраняется. То есть она сохраняется на тот период, на который подписан депозитный договор. То есть, если у вас депозитный договор подписан на год, значит, ставка будет на год, и банк не имеет права в одностороннем порядке пересмотреть (условия. – Прим. ред.). Если вы заключили под 20% в июле, то до июля 2027 года у вас будет 20%", – сказал Тимур Сулейменов.

При этом он посоветовал обращать внимание больше на сберегательные депозиты.

"Если вы хотите более длинные и более высокие ставки, смотрите на такой инструмент, как сберегательные депозиты на 12, 18 и 24 месяца. Обычно они дают более высокие ставки", – пояснил он.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, во что инвестировать сейчас для безбедной старости.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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