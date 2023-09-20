От Нацбанка до производства террасных досок: семь шагов казахстанца к успеху

Газиз Мырзабаев с детства не боялся работы и имеет редкое для нынешнего времени качество следовать своей мечте. Талант менеджера и накопленный опыт помогли ему с партнерами создать уникальное для Казахстана производство террасных досок. Подробнее об истории успеха – в материале Zakon.kz.

Газиз окончил школу "Дарын" в Туркестане на золотую медаль и поступил в Казну им. аль-Фараби в Алматы на механико-математический факультет.

Выбор не случайный – он всегда любил математику и хотел стать финансистом. Следуя за своей мечтой, после бакалавриата поступил на грант в магистратуру Национального банка РК на специальность финансовый риск-менеджер. После устроился на работу ведущим специалистом в Управление инспектирования главного банка страны.

"Спасибо родителям, что с самого детства прививали мне трудолюбие, любознательность и веру в себя. Благодаря им без связей и прочих хитростей смог добиться того, о чем мечтал: смог пройти тяжелый конкурс на занятие должности в одной из самых крутых компаний Казахстана. Для кого-то Нацбанк может показаться не особо большим достижением, но для меня на эмоциональном уровне это было, как попасть в Голдман Сакс". Газиз Мырзабаев





Фото: из личного архива Г. Мырзабаева

Три года работы там помогли ему вырасти в профессиональном и личностном плане. И тогда же пришло понимание, что финансовый менеджмент не есть его призвание.

"После долгих раздумий осознал, что свое предназначение я все-таки еще не нашел. В детстве часто ходил на экскурсии по заводам и помню, как меня буквально очаровывала красота производственного процесса". Газиз Мырзабаев

Все решил его величество случай: Газиз на время отпуска решил заняться ремонтом родительского дома в Туркестане. Нужно было облагородить беседку и использовать террасную доску для придания красоты конструкции, чтобы и самим комфортно было, и гостям нравилось.

"Я прошелся по магазинам и не нашел ни одной террасной доски казахстанского производства. К тому же продукция не отвечала всем нашим требованиям: одни горят, другие выцветают, деформируются от перепада температуры, крошатся от нагрузки и так далее. Я начал активно изучать наш внутренний рынок и нашел соотечественников и по совместительству инженеров, которые уже имеют собственную технологию и давно хотят производить такой продукт. Но им нужен был голодный до побед менеджер, который бы смог упаковать их уникальную технологию в красивую обертку и выйти на рынок". Газиз Мырзабаев





Фото: из личного архива Г. Мырзабаева

Но помимо существования самой технологии в Казахстане его привлекло и то, что потенциальное сырье для производства предложенных террасных досок тоже было 100% казахстанское.

"На моих глазах появлялась история не какой-нибудь крупноузловой сборки, а полноценное казахстанское производство из казахстанского сырья руками казахстанцев. Совокупность вышесказанных факторов просто пленили меня и окончательно выбили из обоймы Нацбанка. Мы с носителями идеи договорились, что я беру проект под свое управление. Также совместно определили будущее место производства – это будет город Житикара в Костанайской области. Там производится сырье". Газиз Мырзабаев

После недолгих переговоров местные власти и производитель сырья согласились инвестировать в создание нового завода на территории своего города. Так Газиз в 2019 году переехал в Житикару.

Фото: из личного архива Г. Мырзабаева

Три года упорного труда и инвестиции в объеме более 250 тыс. долларов дали свои результаты: компания вышла на первые продажи и сейчас представляет на рынке террасные доски из минерально-полимерного композита премиум класса полностью отечественного производства.

Основное отличие их продукции от конкурентов в огнестойкости, прочности (выдерживает вес внедорожника), в отсутствии водопоглощения в виде дождя, снега. Да и цена для потребителей на рынке самая приемлемая.

Фото: из личного архива Г. Мырзабаева

"С партнерами решили назвать наше детище EcoLine Decking. Оно звучное и подчеркивает его преимущества. Мне нравится то, чем я занимаюсь". Газиз Мырзабаев

Как заключил бизнесмен, он очень гордится, что его предприятие входит в число тех, кто может составить достойную конкуренцию импортным товарам и создать крутое отечественное производство.