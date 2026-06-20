Юные казахстанцы вошли в пятерку сильнейших на Балканской математической олимпиаде

На Балканской математической олимпиаде среди юниоров, прошедшей в румынском городе Бузэу, юные математики Казахстана показали высокий результат и оказались в топе сильнейших команд мира, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования поделились, что престижное интеллектуальное соревнование проходило с 15 по 20 июня 2026 года и собрало 138 школьников из 23 стран. Все шесть участников сборной Казахстана стали призерами олимпиады, завоевав по две золотые, серебряные и бронзовые медали.

"В командном зачете казахстанские школьники заняли четвертое место, уступив лишь сборным Румынии, Болгарии и Франции, имеющим богатые традиции в олимпиадной математике. Этот результат вновь подтвердил высокий уровень подготовки отечественных юных математиков и их конкурентоспособность на мировой арене", – отметили в ведомстве.

Фото: Министерство науки и высшего образования

Золотые медали завоевали: Айсултан Омар, ученик 9 класса школы-лицея Nurorda из Алматы, и Сұлтан Төребек, ученик 9 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области.

Серебряными призерами стали Арнұр Кәрібай, ученик 9 класса NIS Алматы, и Темір Оразбек, ученик 9 класса РФМШ Алматы.

Бронзовые медали завоевали Ілияс Дінмұхамедұлы, ученик 10 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" Туркестанской области, и Алихан Куракбаев, ученик 10 класса лицея-школы №8 Павлодара.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали призер международных олимпиад Марат Нсанбаев и специалист Республиканского научно-практического центра "Дарын" Перизат Саутбекова.

Фото: Министерство науки и высшего образования

Балканская математическая олимпиада среди юниоров является одним из самых престижных международных соревнований по математике для школьников младше 16 лет. Казахстан принимает участие в этой олимпиаде с 2004 года и ежегодно демонстрирует высокие результаты.

Также школьники специализированной школы-лицея №90 Алматы завоевали 16 медалей на международной олимпиаде FEMO (Future Intelligence Students Mathematics Olympiad), которая проходила с 30 мая по 1 июня 2026 года в Турции.