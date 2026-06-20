#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
История успеха

Юные казахстанцы вошли в пятерку сильнейших на Балканской математической олимпиаде

Школьники, олимпиада, победа, флаг, награда, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:57 Фото: Министерство науки и высшего образования
На Балканской математической олимпиаде среди юниоров, прошедшей в румынском городе Бузэу, юные математики Казахстана показали высокий результат и оказались в топе сильнейших команд мира, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования поделились, что престижное интеллектуальное соревнование проходило с 15 по 20 июня 2026 года и собрало 138 школьников из 23 стран. Все шесть участников сборной Казахстана стали призерами олимпиады, завоевав по две золотые, серебряные и бронзовые медали.

"В командном зачете казахстанские школьники заняли четвертое место, уступив лишь сборным Румынии, Болгарии и Франции, имеющим богатые традиции в олимпиадной математике. Этот результат вновь подтвердил высокий уровень подготовки отечественных юных математиков и их конкурентоспособность на мировой арене", – отметили в ведомстве.
Мир, флаги, награждение , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:57

Фото: Министерство науки и высшего образования

  • Золотые медали завоевали: Айсултан Омар, ученик 9 класса школы-лицея Nurorda из Алматы, и Сұлтан Төребек, ученик 9 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" Мангистауской области.
  • Серебряными призерами стали Арнұр Кәрібай, ученик 9 класса NIS Алматы, и Темір Оразбек, ученик 9 класса РФМШ Алматы.
  • Бронзовые медали завоевали Ілияс Дінмұхамедұлы, ученик 10 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" Туркестанской области, и Алихан Куракбаев, ученик 10 класса лицея-школы №8 Павлодара.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали призер международных олимпиад Марат Нсанбаев и специалист Республиканского научно-практического центра "Дарын" Перизат Саутбекова.

Куратор, школьники, флаг Казахстана, зал, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:57

Фото: Министерство науки и высшего образования

Балканская математическая олимпиада среди юниоров является одним из самых престижных международных соревнований по математике для школьников младше 16 лет. Казахстан принимает участие в этой олимпиаде с 2004 года и ежегодно демонстрирует высокие результаты.

Также школьники специализированной школы-лицея №90 Алматы завоевали 16 медалей на международной олимпиаде FEMO (Future Intelligence Students Mathematics Olympiad), которая проходила с 30 мая по 1 июня 2026 года в Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
казахстанцы победили на престижной олимпиаде
21:36, 29 июня 2025
Казахстанцы стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде среди юниоров
школьники, олимпиада, флаг РК
11:22, 08 мая 2026
Казахстан ворвался в элиту: школьники завоевали шесть медалей на мировой олимпиаде по математике
наука, олимпиада, школьники
12:31, 01 мая 2025
Казахстанские школьники вошли в тройку лучших математиков Балканского региона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Есет Куанов
11:45, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Куанов не смог взять реванш у топового монгола на Grand Slam
Диана Исламбекова
11:13, Сегодня
Узбечка Сотимбоева разгромно взяла реванш у казахстанки Исламбековой на Кубке мира в Китае
Валерия Аксёнова
11:00, Сегодня
Казахстанка Аксёнова проиграла в полуфинале, но завоевала "бронзу" на Кубке мира по боксу
Тимур Арбузов
10:54, Сегодня
Чемпион мира из России Арбузов разгромил казахстанца Кайролла и поборется за "бронзу" GS
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: