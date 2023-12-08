Руслан Тохтахунов: "Я за собой мосты не сжигал"

Руслан Тохтахунов – заслуженный деятель РК, талантливый исполнитель, человек с большим жизненным опытом, солист популярной в 90-х группы «АР-клуб» – в поисках себя и смысла жизни возвращается в свою стихию. Как сложилась судьба музыканта, читайте в эксклюзивном интервью Zakon.kz.

– Руслан, расскажите, с чего все начиналось?

– Я учился в музыкальной школе им. А. Жубанова по классу фортепиано, а позже окончил музыкальный колледж им. П. Чайковского. Потом создали с Булатом Сыздыковым группу "Мюзикола". В 1992 году вместе с Адилем Жамбакиевым организовали "АР-клуб" с восточным колоритом – и все, понеслось. Появились хиты "Ходжа Насреддин", "Наргиз" и другие. В 94-м был "Жас Канат", мы взяли Гран-при, потом наши композиции взлетали на первые строчки в музыкальных чатах.

Фото из личного архива героя

– Как долго это продолжалось?

– Группа просуществовала с 1992 по 1997 год. В 97-м году мы с Адилем решили, что нам пора расстаться. Тогда мы думали, что это все временно, и мы снова соберемся, но уже не вышло, потому что каждого из нас все устраивало. Адиль начал работать как продюсер, композитор, аранжировщик с такими артистами, как Дильназ Ахмадиева, Нурлан Абдуллин, с Ланой, с группой "Яшлык". Позже он создал группу "Дервиши", а я начал выступать сольно. Так появилась композиция "Милая". С ней ездили по гастролям, выступали живьем. Тогда понятия такого не было, что можно как-то иначе петь (под фонограмму), перед выступлением сидишь, переживаешь, чтобы голос не сорвать. В начале нулевых я ушел в бизнес и выпал из мира шоу-бизнеса почти на четверть века. Я чувствовал, что мне надо уйти, неважно куда, лишь бы только не этим всем заниматься, мне нужно было соскучиться по этому, на тот момент я перенасытился сильно всем. Я всегда говорил, что уйду на пике.

– Была ли звездная болезнь?

– Тогда я так не думал. Мне просто резко надоело это все. Это сейчас мы с вами тихо, спокойно сидим, а в то время, 20 лет назад, здесь бы толпа поклонниц стояла и рвала меня на части. Мешки писем приходили, мне звонили с "Голоса Азии" и говорили: "Заберите ваши письма". Я им адрес давал, где мама живет, и туда шли признания в любви и тому подобное. Я не мог спокойно сходить магазин, купить продукты, одежду не мог купить. В то время одевались все на базаре, мне продавцы так отдавали, дарили, а мне было неловко от этого, потому что я мог себе позволить, а они обижались. В конце 1990-х в меня даже стреляли, есть ранение.

В 2014 году я возглавил Государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова, проработал там пять лет.

Работа в театре мне помогла открыть в себе другие способности: организатора, стратега, менеджера, теперь я очень много знаю о том, как правильно вести дела. Я прошел этот опыт сам для себя и мне это было интересно.

Фото из личного архива героя

– Вы решили вернуться в мир шоу-бизнеса тем же или это будет другой Руслан?

– Руслан будет тот же, формат будет другой.

– Как думаете, публика примет новый формат?

– Я буду делать все так, чтобы зритель меня принял. С годами я понял, что мне близок шансон, но не тот шансон, к которому все привыкли, не русский шансон, не блатной, это будет лирическое исполнение под гитару, под фоно. Оказывается, все эти годы во мне жило это направление.

Если мне комфортно, то я создам вокруг себя такую энергетическую ауру, что смогу донести до слушателя (публики) весь философский смысл, всю глубину песенного материала.

– Вы планируете выступать только сольно или будут какие-то коллаборации?

– Моя мечта – спеть дуэтом с Розой Куанышевной. Я с ней хорошо знаком, но дуэта у нас еще не было. Интересно было бы исполнить песню с Нагимой Ескалиевой, с Алибеком Днишевым.

В первую очередь, прежде чем выбрать, с кем спеть и что, нужно, чтобы дуэт был не ради дуэта, а ради искусства. Это должна быть хорошая песня. Важно, чтобы человек, с которым будем ее исполнять, был близким по духу.

– Чем, кроме нового стиля, хотите удивить?

– У меня есть новый альбом, который еще никто не слышал, на казахском языке, написан Д. Бахаровым, слова Ш. Сариева. У меня было такое вдохновение, и свободное время нашлось, как говорится, все совпало.

Я же выпал более чем на 20 лет, хотел, чтобы меня забыли, а теперь я хочу вернуться. Потенциал большой, багажа очень много, опыта тоже, дай Бог здоровья, а все остальное у меня для этого есть. У меня цель – в следующем сентябре дать сольный концерт, а до этого времени буду знакомить свою аудиторию со своим новым музыкальным оформлением.

Я хочу выступать с концертами на театральных сценах, чтобы это было камерное звучание. Любую свою песню ты начинаешь петь и поешь не как раньше, а осознанно, настолько вдумчиво вникаешь во все эти процессы, переживаешь. Теперь каждая моя песня будет с характером, оставляя следы пережитого, выстраданного. Например, "Ночь любви", "Прости", очень много песен, которые я хочу до слушателя по-иному донести. Многие сейчас просят, чтобы я пел по-старому, посмотрим, что из этого всего получится. Может, это вообще джаз будет.

– С Адилем Жамбакиевым продолжите работать?

– Конечно, он только за, лишь бы я вернулся в музыку. Мы с ним общаемся уже два года. И даже подумываем возродить "АР-клуб", почему бы нет?!

Только сначала я сам для себя все выстрою, сделаю все, что задумал, не торопясь.

Я хочу свой личный концерт дать в стиле шансона, просто камерный концерт, только я, мой зритель, один микрофон, гитара, рояль – и все. Хочу такой вечер, чтобы совместить и песни и, например, стендап. Есть желание взаимодействовать с залом. Где-то пошутить, где-то рассказать смешные истории под гитару, под фортепиано. Хочу сводить людей с ума – в хорошем смысле.

Я за собой мосты не сжигал, я не делаю шаг назад, я просто немного сменил курс, а та дорога шла параллельно. Думаю популярность вернуть, это дело наживное, мир изменился, стал цифровым, люди все сделают сами, все сработает, как сарафанное радио.