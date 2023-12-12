Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи

Молодой алматинец на протяжении нескольких лет участвует в лотерее. Однако удача только улыбнулась ему. При чем сразу в виде квартиры. Корреспондент Zakon.kz расскажет, почему победитель захотел обналичить свой выигрыш.

31-летний Биржан работает простым маляром в СТО. Около двух лет он участвует в лотерее. Все время надеялся, что получит приз, однако даже представить себе не мог, что сорвет джекпот.

"Два года я покупал билеты на разных торговых точках. Не знал, что у Satty Zhuldyz есть свой сайт. А когда узнал, зарегистрировался там, стал частенько заглядывать. Покупал билеты "TeleBingo", "LOTO 6/49", "5/36". Почти 150 тысяч тенге потратил, испытывая удачу. Но все никак не везло", – рассказал молодой человек.

В этот раз Биржану по-крупному повезло. Он стал обладателем квартиры. Однако мужчина вместо недвижимости пожелал деньги.

"Я был на работе, мне позвонили и сказали, что я выиграл квартиру. Я не поверил, по нескольку раз переспрашивал, когда осознал - счастью не было предела. Я выиграл квартиру, но решил взять деньгами – 20 миллионов тенге. Это баснословная сумма для меня. Хочу выигрыш вложить в ремонт своего дома, избавиться от кредитов и долгов. До сих пор испытываю адреналин, домашние переживают, поверить не могут", – поделился парень.

Победитель советует людям не бояться рисковать и попробовать испытать свою удачу, она обязательно улыбается смелым и решительным.

На этом приятные сюрпризы для счастливчиков не заканчиваются до конца года будут разыграны: