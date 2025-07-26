Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана
Личным достижением знаменитая казахстанка поделилась в своем Instagram. Актриса опубликовала в Stories скриншот с итогами опроса и поблагодарила всех, кто за нee проголосовал.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
За почетное звание боролись женщины разных возрастных и социальных групп. Первые места в рейтинге заняли не просто медиаперсоны, отличающиеся привлекательной внешностью. Также учитывалась харизма, талант и узнаваемость.
Второе почетное место досталось народной артистке Казахстана – Розе Рымбаевой. Третью строку рейтинга присвоила актриса кино Асель Сагатова.
В десятку также вошли две спортсменки. Восьмое место заняла волейболистка Сабина Алтынбекова. Также в список попала боксерша Ангелина Лукас, известная своими спортивными достижениями и медийностью.
Ранее Баян Алагузова презентовала кавер на песню Димаша Кудайбергена.