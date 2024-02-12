Чемпионка мира по боксу Ангелина Лукас – о любви, уятменах и о Казахстане

Сокрушительная победа Ангелины Лукас на профессиональном ринге и уверенное владение титулом чемпионки мира вновь вызвало чувство гордости за наших боксеров. Самая сексуальная казахстанка рассказала Zakon.kz не только о профессиональной деятельности, но и о личной жизни.

26-летняя Ангелина Лукас всего три года назад пришла в мир профессионального бокса, но уже громко заявила о себе. Поклонники полюбили девушку не только за результативные выступления на ринге, но и за яркую внешность. Сексуальная фигура, женственность, смелые образы – юзеры неустанно обсуждают казахстанскую "барби" на просторах соцсетей.



Фото: из личного архива Ангелины Лукас

В начале февраля красавица вновь приковала внимание всего мира, в первом раунде нокаутировав пакистанку Рому Юсуф и завоевав титул чемпионки мира по версии WIBA в Баку (Азербайджан). Это ее шестая победа на профи-ринге, а для ее оппонента – первое поражение в карьере.

– Ангелина, насколько важен был последний поединок? Что для вас значит эта победа?

– Поединок был очень серьезный. У соперницы был рекорд – пять побед и одна ничья. Она шла без поражений, поэтому была главной претенденткой на титул чемпионки мира. Я усиленно готовилась в зале, по 12 раундов работала на лапах, приглашала сильных спарринг-партнеров. И как говорят: "тяжелый труд в зале – легкая победа на ринге". Так и произошло. Было немного психологически тяжело, потому что это мой первый поединок после серьезной травмы. Я переживала, но все же с волнением справилась.

Эта победа многое значит для меня. Этим титулом владела дочь легенды бокса Мухаммеда Али – Лейла Али. Кстати, она позвонила и поздравила меня с победой. Титулом еще владели чемпионка мира Аманда Серана из Пуэрто-Рико, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина из России. Я считаю, что это легендарный женский титул, который мне необходимо было завоевать для своей страны.

– Судя по вашей страничке в Instagram, на новые подвиги вас вдохновляет любимый человек. Поделитесь своей историей любви.

– Познакомились мы с Тариэлем на спортивной арене, когда вместе выступали в Турции. Получилось так, что у меня в команде не было катмена. Организаторы соревнований обещали мне предоставить его, потом заявили, что он задерживается в пробке. В моей команде никто не умел делать тейпы. Пришлось обратиться к ребятам из Азербайджана. Они подсказали, что Тариэл Джафаров может помочь, он чемпион в тяжелом весе по версии UBO International. Я видела, что он готовится к поединку и ему некогда. Но потом все же попросила, и он не отказал. Очень быстро, профессионально затейпировал. Я начала разминаться. Он пошел в свой бой, нокаутировал своего соперника, потом вернулся и вместе с моей командой начал поддерживать меня. У меня был очень тяжелый поединок за титул чемпионки мира. Но Тариэл помогал, подавал лед и давал советы. После этого мы стали общаться.

Фото: из личного архива Ангелины Лукас

Следующий бой у меня был против Даниелы Асенже из Чили. За 10 минут до боя у меня произошел разрыв связки колена, я не могла отменить бой и вышла на поединок. Травма усугубилась. Все 10 раундов я боксировала с разорванной связкой. Утром после поединка многие из моей команды просто улетели и даже не спрашивали, как я. А Тариэл остался и поддержал меня. Мы вместе поехали к его знакомому врачу. Из моего колена откачали много жидкости, назначили лечение. Целый месяц мы ходили на лечение. Речь даже не шла о том, чтобы тренироваться. Фактически я заново училась ходить. Все это время Тариэл был рядом. Благодаря его поддержке спустя три месяца я завоевала титул чемпионки мира. Сейчас чувствую себя хорошо. Все возможно, если близкий человек рядом.

Совместных планов у нас очень много, я хочу стать абсолютной чемпионкой мира, и Тариэл в меня верит. Лучше, чем спортсмен, меня никто не поймет. У нас единый график, мы постоянно тренируемся. Он точно так же, как и я, ведет здоровый образ жизни. Считаю, что спортивная семья – это очень круто.

– Какая у вас формула успеха?

– В первую очередь – это тренировки, в основу которых ложится дисциплина. Для меня непозволительно расслабляться: пить, курить, отдыхать в ночных клубах. Особенно, если ты представляешь свою страну на международной арене. Мой образ жизни: после зала отдохнуть дома, восстановиться, на следующий день снова тренироваться. От этого режима я получаю удовольствие. Когда есть время, я хожу в кофейни, но без перебора и глупостей.

Фото: из личного архива Ангелины Лукас

– Несмотря на агрессивный вид спорта, вы всегда выглядите женственной. Как вам удается не поддаваться влиянию масс?

– Я стараюсь женственно выглядеть, но это очень тяжело. Бокс – агрессивный вид спорта. Я хочу давать мотивацию, потому что, даже тренируясь наравне с мужчинами, можно быть нежной. Многие боксерши стригутся коротко, ведут себя, как мальчики. Я была в этой сфере, но никогда не хотела быть такой. В команде многие меня за это не любили. Но я всегда выделялась и всегда хотела оставаться собой. Никогда не шла на поводу у других людей.

Люблю ухаживать за собой. Отношусь к пластике нормально, но себе операции я не делала, потому что сейчас в этом нет необходимости. Иногда делаю различные маски. Прихожу к своему косметологу один раз в три месяца. Ежемесячно посещаю маникюр, педикюр, и на этом в принципе все. Я даже дорогие вещи не покупаю, потому что не хочу лишних необдуманных трат, ведь лучше больше денег вкладывать в саморазвитие.

– Как вы даете отпор хейтерам?

– Все мои тренировочные сборы финансирую сама. Зарабатываю в основном за счет рекламы. Я – популярная личность, постоянно на слуху. И многие критикуют, мол, зачем мне участвовать в съемках, фотосессиях. Люди не понимают, что я это делаю не для того, чтобы похвастаться своей красивой фигурой, а это заработок на контрактах. И эти накопления я вкладываю в профессиональную карьеру, чтобы поднимать флаг любимой страны. Потому что, если ты этого не сделаешь, никто за тебя это не сделает. В основном трачу на спортивное питание, на хороших спарринг-партнеров.

Фото: из личного архива Ангелины Лукас

На самом деле люди, которые пытаются пристыдить меня за какие-либо смелые фотографии и пишут мне гадости, просто хотят жить, как я. Я много лет изучаю психологию, и это так работает: человек несет в мир то, из чего состоит сам.

– Вы часто акцентируете внимание на том, что бокс – в крови у казахов, а кем вы себя ощущаете?

– Я очень люблю путешествовать, ездить по миру, но Казахстан – он особенный. Природа и горы уникальны. Я очень люблю наслаждаться красотами наших краев. Родина – она как мать. Я думаю, в этой фразе все понятно, что ее нельзя предавать. Я хочу поднимать флаг нашей станы, стать абсолютной чемпионкой мира. Уже начала подготовку и в конце февраля буду бороться за этот титул. Хочу побеждать и чтобы дети брали с меня пример – это лучшее, что я могу сделать.

В планах записаться на курсы казахского языка, чтобы наконец хорошо изучить его, потому что понимаю все, что говорят, но сама говорю с акцентом. Вообще, я гостеприимная и обожаю бешбармак. В душе я казашка, и казахстанский бокс – самый лучший в мире.