Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джонни Деппа экстренно госпитализировали перед концертом в Будапеште

Джонни Депп и Элис Купер Фото: Instagram/hollywoodvampires
Знаменитому актеру и певцу Джонни Деппу была оказали медицинскую помощь после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля, сообщает Zakon.kz.

Джонни Депп приехал в Будапешт в рамках тура рок-группы Hollywood Vampires. Состояние звезды оценили как тяжелое, сообщает таблоид Blikk.

По предположению врачей, причиной могло стать злоупотребление алкоголем и другими веществами.

Сообщается, что сцена была установлена и группа была готова к выступлению. Депп пропустил саундчек, однако он не появлялся на проверке звука и ранее, поэтому никто не обратил внимания на его отсутствие. Организаторы заподозрили неладное, когда артист не явился к началу шоу.

Камеры видеонаблюдения засняли Джонни в нетрезвом состоянии перед перформансом. Hollywood Vampires отменили выступление и перенесли дату на поздний срок.

Читайте также

Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по всем обвинениям в домогательствах

Скончалась Шинейд О'Коннор

Instagram-звезда Супермамасита показала, как помыла волосы в туалете аэропорта Дубая

Данияр Кунафин
Венгрия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления