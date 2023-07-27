Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по всем обвинениям в домогательствах

Лондонский суд признал американского актера Кевина Спейси невиновным по всем обвинениям по делу о сексуальном насилии, сообщает Zakon.kz.

В суде рассматривались обвинения со стороны четырех мужчин, которая заявили, что актер совершил преступления такого рода с 2004 по 2013 год, когда был в должности худрука в театре Old Vic в столице Британии, передает CNN.

Во время четырехнедельного судебного разбирательства в Коронном суде Сазерк на юге Лондона Спейси были инкриминированы семь сексуальных домогательствах и два других нарушения закона такого рода.

Актер утверждал, что все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, а насилия в них не было.

Двукратный обладатель премии "Оскар" расплакался, когда услышал вердикт.

Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Его карьера пошла на спад в 2017 году именно после череды громких скандалов и обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее стало известно, что солиста Rammstein Тиля Линдеманна снова обвинили в насилии.