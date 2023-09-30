Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах
Согласно иску, который подал неизвестный человек, данные его скрыты от официальных публикаций, мужчина работал массажистом, и в 2016 году несколько раз к нему на прием приходил Спейси. Актер, по словам истца, неоднократно делал сексуализированные намеки, передает Daily Beast.
"Истец говорит, что он "постоянно отвергал неуместные просьбы и предложения (Спейси)", но Спейси продолжал их делать. Он говорит, что не смог избежать встреч, потому что Спейси каждый раз записывал их на другое имя, а это означает, что массажист не знал его настоящую личность, пока он не вошел в комнату", – сообщает издание.
В итоге, массажист вообще перестал работать в отеле, где проводил сеансы массажа и сталкивался с актером.
Адвокаты Кевина Спейси на иск официальных комментариев не дали.
Это не первый иск о сексуальных домогательствах, в которых обвиняют актера. Ранее четверо мужчин обратились в суд со схожими обвинениями актера. В конце июля суд Лондона вынес решение, которое признало Спейси не виновным в представленных обвинениях.