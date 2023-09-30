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Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах Фото: кадр из сериала "Карточный домик"
В адрес американского актера Кевина Спейси вновь поступил гражданский иск от массажиста, который утверждает, что артист сексуализированно домогался до него, сообщает Zakon.kz.

Согласно иску, который подал неизвестный человек, данные его скрыты от официальных публикаций, мужчина работал массажистом, и в 2016 году несколько раз к нему на прием приходил Спейси. Актер, по словам истца, неоднократно делал сексуализированные намеки, передает Daily Beast.

"Истец говорит, что он "постоянно отвергал неуместные просьбы и предложения (Спейси)", но Спейси продолжал их делать. Он говорит, что не смог избежать встреч, потому что Спейси каждый раз записывал их на другое имя, а это означает, что массажист не знал его настоящую личность, пока он не вошел в комнату", – сообщает издание.

В итоге, массажист вообще перестал работать в отеле, где проводил сеансы массажа и сталкивался с актером.

Адвокаты Кевина Спейси на иск официальных комментариев не дали.

Это не первый иск о сексуальных домогательствах, в которых обвиняют актера. Ранее четверо мужчин обратились в суд со схожими обвинениями актера. В конце июля суд Лондона вынес решение, которое признало Спейси не виновным в представленных обвинениях.

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