Официальный дистрибьютор голливудских фильмов в Казахстане опроверг "утечку" кинокартин в Россию

Компания, распространяющая в Казахстане фильмы американских студий Universal Pictures и Warner Bros., не располагает информацией о нелегальной передаче пиратских копий кинокартин для проката в РФ, сообщает Zakon.kz.

26 июля российское издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщило, что американские кинокомпании якобы выявили "схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов", позволяющую нелегально показывать в российских кинотеатрах голливудские премьеры. Речь идет, в частности, о нашумевших новинках кинопроката – "Оппенгеймере" Кристофера Нолана и "Барби" Греты Гервиг.

В публикации "Ведомостей" утверждается, что одним из источников таких утечек стали кинотеатры из Казахстана. Якобы это доказывают цифровые метки, которые прокатчик ставит при передаче копий фильма киносетям.

27 июля эту информацию официально прокомментировали в компании SC Distribution, которая распространяет голливудские фильмы в Казахстане.





"Компания SC Distribution, – официальный дистрибьютор фильмов студий Warner Bros. и Universal Pictures на территории Республики Казахстан, – сообщает, что информацией, изложенной в издании "Ведомости", не располагает. Все картины выходят в кинотеатральный прокат в соответствии с репертуарным планом, с соблюдением антипиратских мер", – сообщила Марина Ершова, директор ТОО "SC Distribution".

Ранее стало известно, что фильм "Барби" собрал рекордные 155 млн долларов в прокате за первый уикенд.